Снег на рабочем столе 1.3.3
Снег на рабочем столе - небольшая, бесплатная программа, с помощью которой на экране монитора ПК появятся падающие снежинки
8GadgetPack 31.0
8GadgetPack - инструмент для установки и использования набора гаджетов для операционных систем Windows 8, 8.1 и 10
DesktopSnowOK 4.01
Добавить немного ощущение зимней магии с помощью DesktopSnowOK - небольшой утилиты, которая украшает рабочий стол падающими снежинками
Desktop Wallpaper Manager 2.0.33
Простой и удобный сервис позволяющий разнообразить и оживить Ваш рабочий стол! Забудьте о потраченном времени на поиск интересующих Вас картинок в сети. Имеется
Start Menu 10 6.1
Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и
Новогодняя гирлянда 2.2
Новогодняя гирлянда - бесплатная новогодняя программа украшающая рабочий стол компьютера яркими, разноцветными лампочками