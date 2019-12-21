Снег на рабочем столе для Windows

Снег на рабочем столе 1.4.1

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Описание Снег на рабочем столе 1.4.1Описание   Скачать Снег на рабочем столе 1.4.1СКАЧАТЬ (2,57 Мб) Скриншоты Снег на рабочем столе 1.4.1Скриншоты (1)   Статистика Снег на рабочем столе 1.4.1Статистика   Отзывы о Снег на рабочем столе 1.4.1Отзывы (13)  
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4.30 из 5, всего оценок - 33
  • Рейтинг программы - 4.30 из 5
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Снег на рабочем столе - небольшая, бесплатная программа, с помощью которой на экране монитора ПК появятся падающие снежинки.

Утилита абсолютно не мешает работе на компьютере, создавая при этом хорошее настроение. Когда за окном еще солнце, а уже хочется снега, то эта программа как раз и сможет в этом помочь. Теперь перенестись в зиму не сложно, нужно только лишь запустить эту утилиту и будет снег.

Что нового в Снег на рабочем столе 1.4.1?
  • Добавлено 2 новых вида снега.
  • Полная переработка и оптимизация всей программы.
Снег на рабочем столе
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)22 / 18 699
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУкрашательства
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Отзывы о программе Снег на рабочем столе

Олеська про Снег на рабочем столе 1.3.3 [30-11-2017]

Очень красивая ёлка с символом грядущего года с КОЛЛИ!
2 | 2 | Ответить

Володя про Снег на рабочем столе 1.3.3 [28-12-2016]

программа по настоящему Новогодняя!!! Спасибо разработчикам. На слабую машину может быть тяжеловата для процессора, но впечатления от падающих снежинок только наилучшие. Всех с Новым Годом!!!
2 | 2 | Ответить

Анастасия про Снег на рабочем столе 1.3 [07-11-2016]

на мой взгляд очень даже не плохо. большие конечно не очень... я выбрала режим снега 6, мне нравится не крупные, не рябит в глазах, скорость нормальная. Спасибки
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Евгений про Снег на рабочем столе 1.3 [05-01-2016]

супер!!!! Снежинки тут на выбор. лучше этой нет.
2 | 3 | Ответить

Любовь про Снег на рабочем столе 1.3 [20-12-2015]

Скажите как его удалить
13 | 3 | Ответить

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