SRWare Iron для Windows

SRWare Iron 60.0.3150.0

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Описание SRWare Iron 60.0.3150.0Описание   Скачать SRWare Iron 60.0.3150.0СКАЧАТЬ (50,78 Мб) Скриншоты SRWare Iron 60.0.3150.0Скриншоты (8)   Статистика SRWare Iron 60.0.3150.0Статистика   Отзывы о SRWare Iron 60.0.3150.0Отзывы (125)  
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4.55 из 5, всего оценок - 435
  • Рейтинг программы - 4.55 из 5
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SRWare Iron - безопасный, удобный и быстрый в работе браузер на основе исходного кода проекта Chromium. Обладая интерфейсом и многими функциями Google Chrome, этот web-обозреватель отличается в первую очередь своей политикой по отношению к безопасности и конфиденциальности. В нем напрочь отсутствуют какие-либо модули по "шпионажу" за пользователями, в чем неоднократно обвинялся браузер от Google.

Разработчики удалили все функции сбора данных, а именно:

  • Отсутствие отслеживания уникального ID клиента.
  • Не запоминает время установки программ.
  • Отключена отсылка данных адресной строки, отчетов об ошибках браузера и проверка на обновления.
  • Альтернативная страница ошибки.
  • Отсутствие RLZ и URL слежения.

Также у SRWare Iron реализована опция блокировки рекламы Ad-blocking.

Что нового в SRWare Iron 60.0.3150.0?
  • Исправления ошибок и улучшения безопасности.
Скриншоты SRWare Iron:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 77 304
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе SRWare Iron

грибник про SRWare Iron 55.2900.1 [08-02-2017]

В прошлом сообщении ошибся: кнопка не "Система", а "Сервисы".
1 | | Ответить

грибник про SRWare Iron 55.2900.1 [07-02-2017]

Программа не плохая, но у меня постоянно не сохраняются его настройки и приходится после каждого выключения ПК по новой ставить галочки. С другими браузерами такого нет. Не подскажете как с этим бороться?
Постоянно ему пофиг, что я указываю:
1.свою папку для сохранения скачанных файлов (после выключения ПК она снова другая);
2.ставлю галочку "Отображать панель закладок" (после выключения ПК её снова нет);
3.установить по умолчанию тоже проблема;
4.постоянно борюсь с кнопкой (закладкой) "Система", которая стоит самой первой в панели закладок.
В остальном проблем нет, но эти пункты меня достали, причём это повторяется во всех версиях, которые я ставил (использую года 3-4).
Спасибо. Может кто знает как это побороть или это их фишки безопасности?
1 | 9 | Ответить

щупал-знаю в ответ грибник про SRWare Iron 58.3050.0 [09-06-2017]

Это потому, что браузер открывается антивирем в песочнице.
Приглядитесь- вокруг окна должна быть цветная рамка (у меня такая зеленого цвета).
Нехороший знак, кстати.
Я обычно стараюсь таким ПО (не только браузерами) не пользоваться.
И не пользуюсь.
Тем более, что всегда есть лучший выбор.
Но кто хочет- может изменить разрешения в настройках своего антивируса.
| 5 | Ответить

Timofejj про SRWare Iron 55.2900.1 [05-01-2017]

Выдохся Iron, жаль. А ведь начинал красиво. Сейчас им надо было вести свою "ветку", а не идти на поводу у гугл. Все последние события показали что это по сути это тот же хром, но с другим дизайном и всё. О безопасности там забудьте. В хроме хоть спрашивать есть с кого, тут не с кого. Они ведь даже в последних версиях не смогли WebRTC отключить. Ну ладно причуды с NPAPI и PPAPI вполне понятны, гугл заставил и все сделали. А вот отказ от XP и куча прочих глюков вынудила меня найти другой браузер не чуть не хуже этого.
1 | 45 | Ответить

валера про SRWare Iron 54.0.2850.0 [09-11-2016]

нормальный браузер, косяков нет , не слушайте ни кого смело ставте, желательно качать с оф. сайта.
49 | 1 | Ответить

Клим про SRWare Iron 49.0.2600.0 [20-04-2016]

На компьютере лицензионная ОС Win7, обновления отключены, лишние службы отключены, либо удалены, недавно прошелся по системе DWS lite для удаления шпионских модулей и обновлений, которые заметно грузят систему и, что самое важное, мое достаточно слабое подключение к сети.

Будучи довольным общим увеличением скорости работы я решил на этом не останавливаться и заменить ставший откровенно враждебным к пользователю браузер Chrome на нечто новое - надоела прожорливость и глючность обновленного творения Google. Этим чем-то и стал Iron.

После установки браузер потребовал произвести перезагрузку компьютера, что уже достаточно странно и нетипично. Я согласился, после чего удивился еще сильнее: Windows начала активно качать обновления и делала это весь последующий час. Без предупреждений, невзирая на полный запрет это делать и так далее, так далее.

Расстроенный этим обстоятельством я дождался, пока Microsoft закончит насиловать мой компьютер, и таки запустил Iron. От продукта на Chromium я ничего особо и не ждал, но рассчитывал увидеть браузер без всей той бесполезной ерунды, которой перегружен Chrome. Зря надеялся, Iron приветливо встречает пользователя пачкой известных сервисов известной компании.

Производительность также не впечатлила, грузит систему сопоставимо с Chrome, из чего можно сделать простой вывод: "что надо" осталось на месте и прекрасно работает.

В общем, Iron - это такой Chrome, только еще и кривой. Вера в "отсутствие слежки и безопасность" ни на чем не основана. Развод вроде древнего Tor. Хотя нет, хуже Tor, так как тот хотя бы свою область применения имеет, где эффективен.
4 | 52 | Ответить

Влад в ответ Клим про SRWare Iron 51.0.2700.0 [19-07-2016]

2700-й Айрон это не браузер а вирусная прога.Не ставьте ее если не хотите гембеля как у меня,пришлось переставлять ОС.
7 | 4 | Ответить

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