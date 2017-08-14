SRWare Iron - безопасный, удобный и быстрый в работе браузер на основе исходного кода проекта Chromium. Обладая интерфейсом и многими функциями Google Chrome, этот web-обозреватель отличается в первую очередь своей политикой по отношению к безопасности и конфиденциальности. В нем напрочь отсутствуют какие-либо модули по "шпионажу" за пользователями, в чем неоднократно обвинялся браузер от Google. Разработчики удалили все функции сбора данных, а именно:

Простой на первый взгляд браузер от компании Яндекс, который тем не менее обладает всеми необходимыми функциями для комфортного серфинга в Интернете. Предлагает