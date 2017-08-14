SRWare Iron - безопасный, удобный и быстрый в работе браузер на основе исходного кода проекта Chromium. Обладая интерфейсом и многими функциями Google Chrome, этот web-обозреватель отличается в первую очередь своей политикой по отношению к безопасности и конфиденциальности. В нем напрочь отсутствуют какие-либо модули по "шпионажу" за пользователями, в чем неоднократно обвинялся браузер от Google.
Разработчики удалили все функции сбора данных, а именно:
Отсутствие отслеживания уникального ID клиента.
Не запоминает время установки программ.
Отключена отсылка данных адресной строки, отчетов об ошибках браузера и проверка на обновления.
Альтернативная страница ошибки.
Отсутствие RLZ и URL слежения.
Также у SRWare Iron реализована опция блокировки рекламы Ad-blocking.
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Отзывы о программе SRWare Iron
грибник про SRWare Iron 55.2900.1 [08-02-2017]
В прошлом сообщении ошибся: кнопка не "Система", а "Сервисы". 1 | | Ответить
грибник про SRWare Iron 55.2900.1 [07-02-2017]
Программа не плохая, но у меня постоянно не сохраняются его настройки и приходится после каждого выключения ПК по новой ставить галочки. С другими браузерами такого нет. Не подскажете как с этим бороться?
Постоянно ему пофиг, что я указываю:
1.свою папку для сохранения скачанных файлов (после выключения ПК она снова другая);
2.ставлю галочку "Отображать панель закладок" (после выключения ПК её снова нет);
3.установить по умолчанию тоже проблема;
4.постоянно борюсь с кнопкой (закладкой) "Система", которая стоит самой первой в панели закладок.
В остальном проблем нет, но эти пункты меня достали, причём это повторяется во всех версиях, которые я ставил (использую года 3-4).
Спасибо. Может кто знает как это побороть или это их фишки безопасности? 1 | 9 | Ответить
щупал-знаю в ответ грибник про SRWare Iron 58.3050.0 [09-06-2017]
Это потому, что браузер открывается антивирем в песочнице.
Приглядитесь- вокруг окна должна быть цветная рамка (у меня такая зеленого цвета).
Нехороший знак, кстати.
Я обычно стараюсь таким ПО (не только браузерами) не пользоваться.
И не пользуюсь.
Тем более, что всегда есть лучший выбор.
Но кто хочет- может изменить разрешения в настройках своего антивируса. | 5 | Ответить
Timofejj про SRWare Iron 55.2900.1 [05-01-2017]
Выдохся Iron, жаль. А ведь начинал красиво. Сейчас им надо было вести свою "ветку", а не идти на поводу у гугл. Все последние события показали что это по сути это тот же хром, но с другим дизайном и всё. О безопасности там забудьте. В хроме хоть спрашивать есть с кого, тут не с кого. Они ведь даже в последних версиях не смогли WebRTC отключить. Ну ладно причуды с NPAPI и PPAPI вполне понятны, гугл заставил и все сделали. А вот отказ от XP и куча прочих глюков вынудила меня найти другой браузер не чуть не хуже этого. 1 | 45 | Ответить
валера про SRWare Iron 54.0.2850.0 [09-11-2016]
нормальный браузер, косяков нет , не слушайте ни кого смело ставте, желательно качать с оф. сайта. 49 | 1 | Ответить
Клим про SRWare Iron 49.0.2600.0 [20-04-2016]
На компьютере лицензионная ОС Win7, обновления отключены, лишние службы отключены, либо удалены, недавно прошелся по системе DWS lite для удаления шпионских модулей и обновлений, которые заметно грузят систему и, что самое важное, мое достаточно слабое подключение к сети.
Будучи довольным общим увеличением скорости работы я решил на этом не останавливаться и заменить ставший откровенно враждебным к пользователю браузер Chrome на нечто новое - надоела прожорливость и глючность обновленного творения Google. Этим чем-то и стал Iron.
После установки браузер потребовал произвести перезагрузку компьютера, что уже достаточно странно и нетипично. Я согласился, после чего удивился еще сильнее: Windows начала активно качать обновления и делала это весь последующий час. Без предупреждений, невзирая на полный запрет это делать и так далее, так далее.
Расстроенный этим обстоятельством я дождался, пока Microsoft закончит насиловать мой компьютер, и таки запустил Iron. От продукта на Chromium я ничего особо и не ждал, но рассчитывал увидеть браузер без всей той бесполезной ерунды, которой перегружен Chrome. Зря надеялся, Iron приветливо встречает пользователя пачкой известных сервисов известной компании.
Производительность также не впечатлила, грузит систему сопоставимо с Chrome, из чего можно сделать простой вывод: "что надо" осталось на месте и прекрасно работает.
В общем, Iron - это такой Chrome, только еще и кривой. Вера в "отсутствие слежки и безопасность" ни на чем не основана. Развод вроде древнего Tor. Хотя нет, хуже Tor, так как тот хотя бы свою область применения имеет, где эффективен. 4 | 52 | Ответить
Влад в ответ Клим про SRWare Iron 51.0.2700.0 [19-07-2016]
2700-й Айрон это не браузер а вирусная прога.Не ставьте ее если не хотите гембеля как у меня,пришлось переставлять ОС. 7 | 4 | Ответить