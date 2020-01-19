Iron Browser для Android

Iron Browser 74.0.3729.136 для Android

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Описание Iron Browser 74.0.3729.136 для AndroidОписание   Скачать Iron Browser 74.0.3729.136 для AndroidСКАЧАТЬ (49,75 Мб) Скриншоты Iron Browser 74.0.3729.136 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Iron Browser 74.0.3729.136 для AndroidСтатистика   Отзывы о Iron Browser 74.0.3729.136 для AndroidОтзывы (0)  
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Iron Browser - мобильная версия десктопного  браузера SRWare Iron, основанного на Chromium, предлагающего тот же функционал, но при этом защищая приватность и конфиденциальность пользователя.

Программа предоставляет быстрый доступ к наиболее посещаемым и любимым веб-сайтам, позволяет работать с вкладками, закладками, просматривать историю и загруженные файлы, имеется режим Инкогнито.

Кроме этого в настройках можно задать поисковую систему (Яндекс, Google или DuckDuckGo), включать/отключать автозаполнение форм, сохранение паролей, режим экономии трафика, масштабировать текст и пр.

Ключевые особенности програмы:

  • Выбор поисковой системы (Яндекс, Google или DuckDuckGo).
  • Просмотр истории посещений.
  • Менеджер загрузок.
  • Подсказки при ошибке навигации.
  • Безопасный просмотр.
  • Автозаполнение форм.
  • Сохранение паролей.
  • Запрет отслеживания.
  • Быстрый поиск.
  • Режим экономии трафика.
  • Очистка истории и многое другое.
Iron Browser
Iron Browser
Iron Browser
Iron Browser
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 975
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Iron Browser

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