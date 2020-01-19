Iron Browser

Google Chrome 79.0.3945.116 для Android
Google Chrome – ваш любимый браузер одинаково быстр и удобен как на ПК, так и на Android. Он синхронизирует все вкладки на всех ваших устройствах, автоматически
Яндекс.Браузер Лайт 19.6.0.158 для Android
Небольшой и компактный Яндекс.Браузер Лайт не займет много места на внутренней памяти вашего устройства. Отличительной чертой браузера является отсутствие
Opera Max 3.1.52 для Android
Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте
Opera Mini 45.0.2254.144855 для Android
Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик
Opera 55.1.2719.50626 для Android
Opera – один из самых известных браузеров теперь на вашем Android-устройстве. Установив программу, вы получите такие же возможности, как у десктопной версии и
UC Browser 12.10.5.1171 для Android
UC Browser — браузер для Android предложит большой выбор персональных настроек. Такие функции, как отображение картинок, можно отключать и экономить трафик.