Comodo Dragon - быстрый универсальный браузер на базе технологии Chromium (на основе которой создан в том числе и браузер Google Chrome) с дополнительными функциями, повышающими безопасность и конфиденциальность. Обеспечивает повышенную конфиденциальность, превосходящую технологии Chromium, имеет технологию проверки доменов, которая идентифицирует и выделяет превосходящие сертификаты SSL из низших, останавливает куки и другие веб-шпионы, а также предотвращает все прослеживания загрузки браузера, чтобы гарантировать Вашу конфиденциальность.
Особенности браузера:
Более совершенная защита конфиденциальных данных.
Упрощенная идентификации сертификатов SSL.
Быстрый доступ к веб-сайтам.
Повышенная стабильность и умеренное потребление ресурсов памяти.
Режим анонимного серфинга - Incognito Mode, при работе в котором браузер блокирует элементы Cookies.
Возможность импортировать пользовательские настройки для браузеров Opera, Internet Explorer и Firefox.
Старый про Comodo Dragon Internet Browser 55.0.2883.59 [31-03-2017]
Пользуюсь Драконом лет 7. После использования всех браузеров, остановился на Драконе, и никогда не пожалел. Единственный из всех заслуживает использования, даже Хром не имеет характеристик Дракона. 16 | | Ответить
elena про Comodo Dragon Internet Browser 50.14.22.465 [03-07-2016]
не поддерживает адобе . и ни на что не реагирует . ни на установлинный флеш ни на плагин .жалко раньше пользовалась. думала что то сделали . но и в новом обновлении это не устранили. 1 | 46 | Ответить
Светлана про Comodo Dragon Internet Browser 49.13.20.400 [06-06-2016]
Прошло несколько месяцев пользования браузером Comodo!Отличный браузер-заботливый,работает замечательно.Спасибо разработчикам огромное! 15 | 2 | Ответить