Google Chrome 66.0.3359.181 Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и безопасную работу в сети Интернет. Кроме этого данный веб-обозреватель Opera 53.0.2907.57 Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной и безопасной работы в Интернете. Позволяет комфортно серфить по Сети, Opera 12.18 Opera - шустрый, удобный и многофункциональный браузер от норвежских разработчиков. Cнабжен всеми необходимыми инструментами для вашей продуктивной и безопасной

Яндекс.Браузер 18.4.1.638 Простой на первый взгляд браузер от компании Яндекс, который тем не менее обладает всеми необходимыми функциями для комфортного серфинга в Интернете. Предлагает Mozilla Firefox Quantum 60.0.1 Mozilla Firefox - функциональный браузер, который предлагает пользователю безопасность, комфорт и высокую скорость работы в сети Интернет. Присутствует функция Tor Browser 7.5.3 Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая осуществляется за счёт маршрутизации сетевого трафика по распределённой сети