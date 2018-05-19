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Comodo Dragon Internet Browser для Windows

Comodo Dragon Internet Browser 65.0.3325.146

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Описание Comodo Dragon Internet Browser 65.0.3325.146Описание   Скачать Comodo Dragon Internet Browser 65.0.3325.146СКАЧАТЬ (74,66 Мб) Скриншоты Comodo Dragon Internet Browser 65.0.3325.146Скриншоты (8)   Статистика Comodo Dragon Internet Browser 65.0.3325.146Статистика   Отзывы о Comodo Dragon Internet Browser 65.0.3325.146Отзывы (174)  
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4.54 из 5, всего оценок - 514
  • Рейтинг программы - 4.54 из 5
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Comodo Dragon - быстрый универсальный браузер на базе технологии Chromium (на основе которой создан в том числе и браузер Google Chrome) с дополнительными функциями, повышающими безопасность и конфиденциальность. Обеспечивает повышенную конфиденциальность, превосходящую технологии Chromium, имеет технологию проверки доменов, которая идентифицирует и выделяет превосходящие сертификаты SSL из низших, останавливает куки и другие веб-шпионы, а также предотвращает все прослеживания загрузки браузера, чтобы гарантировать Вашу конфиденциальность.

Особенности браузера:

  • Более совершенная защита конфиденциальных данных.
  • Упрощенная идентификации сертификатов SSL.
  • Быстрый доступ к веб-сайтам.
  • Повышенная стабильность и умеренное потребление ресурсов памяти.
  • Режим анонимного серфинга - Incognito Mode, при работе в котором браузер блокирует элементы Cookies.
  • Возможность импортировать пользовательские настройки для браузеров Opera, Internet Explorer и Firefox.
Скриншоты Comodo Dragon Internet Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 76 588
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Comodo Dragon Internet Browser

Макс про Comodo Dragon Internet Browser 60.0.3112.114 [07-12-2017]

Великолепный браузер (лучший на основе Хромиум), не печатающий каждый день обновы-пустышки, а ток настоящие релизы, проверенные, отработанные, оптимизированные
15 | | Ответить

ferdinand в ответ Макс про Comodo Dragon Internet Browser 60.0.3112.115 [13-01-2018]

Полностью согласен с Вами! Отличный браузер!
9 | | Ответить

Пётр в ответ ferdinand про Comodo Dragon Internet Browser 63.0.3239.108 [23-03-2018]

нафига он нужен сли блокирует флэш плауэр?((
| 10 | Ответить

пётр в ответ Макс про Comodo Dragon Internet Browser 63.0.3239.108 [23-03-2018]

во гавно полное (((
| 7 | Ответить

Опытный про Comodo Dragon Internet Browser 58.0.3029.115 [24-10-2017]

Единственный четко работающий браузер,за которым комодовцы следят и регулярно обновляют.
Два других IceDragon,Comodo Chromodo гораздо слабее.
25 | 1 | Ответить

belsd в ответ Опытный про Comodo Dragon Internet Browser 58.0.3029.115 [08-11-2017]

Chromodo проект закрыт уже.А Комодо Драгон ,да хороший браузер!
14 | | Ответить

Старый про Comodo Dragon Internet Browser 55.0.2883.59 [31-03-2017]

Пользуюсь Драконом лет 7. После использования всех браузеров, остановился на Драконе, и никогда не пожалел. Единственный из всех заслуживает использования, даже Хром не имеет характеристик Дракона.
16 | | Ответить

elena про Comodo Dragon Internet Browser 50.14.22.465 [03-07-2016]

не поддерживает адобе . и ни на что не реагирует . ни на установлинный флеш ни на плагин .жалко раньше пользовалась. думала что то сделали . но и в новом обновлении это не устранили.
1 | 46 | Ответить

Светлана про Comodo Dragon Internet Browser 49.13.20.400 [06-06-2016]

Прошло несколько месяцев пользования браузером Comodo!Отличный браузер-заботливый,работает замечательно.Спасибо разработчикам огромное!
15 | 2 | Ответить

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