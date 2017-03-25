Free Audio Converter для Windows

Free Audio Converter 5.1.2.323

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Описание Free Audio Converter 5.1.2.323Описание   Скачать Free Audio Converter 5.1.2.323СКАЧАТЬ (29,04 Мб) Скриншоты Free Audio Converter 5.1.2.323Скриншоты (3)   Статистика Free Audio Converter 5.1.2.323Статистика   Отзывы о Free Audio Converter 5.1.2.323Отзывы (25)  
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4.10 из 5, всего оценок - 86
  • Рейтинг программы - 4.10 из 5
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Free Audio Converter - бесплатный аудио-конвертер, обеспечивающий высокую скорость конвертации практически в любой современный аудио формат, включая mp3, wav, m4a, aac, wma, ogg, flac, ape.

Каждый формат содержит определенный набор профайлов и их редактор, который позволяет изменить настройки по умолчанию. Вы можете создать новые настройки, удалить или редактировать старые (изменить текущие параметры), задавать выходное имя файла и устанавливать теги. Поддерживает пакетную конвертацию.

Отличительной особенностью является возможность создания МР3 максимально возможного качества (показатели качества звука определялись на основании многолетних психоакустических исследований проекта LAME).

Скриншоты Free Audio Converter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)16 / 79 527
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы

Отзывы о программе Free Audio Converter

Андрей про Free Audio Converter 5.0.99.823 [27-10-2016]

Отлично! Благодарю!
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Серега про Free Audio Converter 5.0.98.721 [09-09-2016]

Не плохо, только при установке уберите галочки, а то яндекс шляпа всякая установится. А так APE в WAV 50 метровый за 5 секунд перегоняет. Отлично.
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Некто про Free Audio Converter 5.0.68.1117 [10-12-2015]

Кто-то видимо пошутил про отсутствие рекламы. Первым же делом при установке отправил на сайт с надписями "Хотите бесплатно слушать много музыки?"
2 | 1 | Ответить

Швид про Free Audio Converter 5.0.68.1117 [04-12-2015]

Хороший конвертер. простой, без рекламы, работает на отлино. ничего лишнего.
4 | | Ответить

Александр в ответ Швид про Free Audio Converter 5.0.76.317 [10-04-2016]

Попробуйте установить антивирус вначале.
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Pilgrim про Free Audio Converter 5.0.65.1013 [20-10-2015]

Отличный SOFT! Только он, справился без проблем, с конвертацией DTS > FLAC!
1 | 1 | Ответить

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