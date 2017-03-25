Format Factory 4.0.0.0

Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи жизни, с помощью которого можно без проблем преобразовать видео, аудио и графические файлы, во все наиболее популярные форматы файлов

Free Audio Converter 5.1.2.323

Free Audio Converter - шустрая утилита для конвертирования практически любых аудио файлов. Присутствуют настраиваемые пресеты, поддерживается пакетная конвертация файлов, а также имеется возможность создания МР3 максимально возможного качества

jetAudio 8.1.5 Basic

Это универсальный проигрыватель музыкальных и видео файлов, риппер, конвертер и т.д., в общем, все в одном комплекте