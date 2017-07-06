FB2 Reader для Windows

FB2 Reader 0.28

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Описание FB2 Reader 0.28Описание   Скачать FB2 Reader 0.28СКАЧАТЬ (51 Кб) Скриншоты FB2 Reader 0.28Скриншоты (2)   Статистика FB2 Reader 0.28Статистика   Отзывы о FB2 Reader 0.28Отзывы (9)  
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4.42 из 5, всего оценок - 127
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
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FB2 Reader - удобный плагин для браузера Mozilla Firefox, который позволяет непосредственно в обозревателе читать электронные книги в формате FictionBook2 (FB2). Также дополнение поддерживает отображение рисунков и сносок. Заархивированные книги открываются автоматически.

Скриншоты FB2 Reader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)12 / 275 511
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Читалки
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Отзывы о программе FB2 Reader

ST Ghost про FB2 Reader 1.0 [30-10-2012]

Спасибо. Расширение работает отлично. Для тех кто не понял как пользоваться: Открываем в мазиле Меню->Дополнения->Расширение и просто перетаскиваем файл из папки на страницу расширений в Мозиле и нажимаем установить.
2 | 1 | Ответить

имя про FB2 Reader 1.0 [29-08-2012]

Так как все таки использовать файл. Чтот такое FF
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Roman про FB2 Reader 1.0 [26-01-2012]

Не совместима с версией 8 и 9 ...хрень какая-то
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stanmay про FB2 Reader 1.0 [12-11-2011]

Что делать с файлом? В FF кликаете на ссылку и устанавливается расширение Читалка FB2 в браузере.
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Vladimir про FB2 Reader 1.0 [25-08-2011]

поскажите: что делать с файлом, у которого расширение xpi?
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