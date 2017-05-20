Hotspot Shield - бесплатный и функциональный инструмент, который обеспечивает защиту конфиденциальности персональных данных, Wi-Fi подключение, а также предоставляет неограниченный доступ к контенту и прочие возможности, как например разблокирование веб-сайтов, анонимный просмотр веб-страниц, защита банковских данных, паролей и загрузок от шпионских программ и злоумышленников. Для защиты применяется протокол HTTP Secure (HTTPS), что позволяет сохранить свою приватность и анонимность при использовании незащищенных точек доступа.

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