Hotspot Shield - бесплатный и функциональный инструмент, который обеспечивает защиту конфиденциальности персональных данных, Wi-Fi подключение, а также предоставляет неограниченный доступ к контенту и прочие возможности, как например разблокирование веб-сайтов, анонимный просмотр веб-страниц, защита банковских данных, паролей и загрузок от шпионских программ и злоумышленников. Для защиты применяется протокол HTTP Secure (HTTPS), что позволяет сохранить свою приватность и анонимность при использовании незащищенных точек доступа.
Основные возможности Hotspot Shield:
Разблокирование веб-сайтов (YouTube, Facebook, Twitter и пр.), возможность обходить фильтры и межсетевые экраны.
Анонимный веб-серфинг - посещение нужных веб-сайтов, выполнение интернет-транзакций, загрузка файлов и др.
Скрытие реального IP-адреса.
Конфиденциальный и безопасный просмотр, благодаря защите и шифрованию всех данных, включая пароли, финансовые транзакции и мгновенные сообщения.
Обеспечение безопасности при использовании общественной точки подключения к Wi-Fi.
Защита от вредоносных программ, а также фишинговых и спамерских сайтов.
Анонимайзер.
Примечание! При использовании бесплатной версии Hotspot Shield, на каждой страничке просматриваемых веб-ресурсов показывается дополнительная реклама.
VPN Browser Globus - браузер повышенной конфиденциальности, для защиты от слежения и перехвата информации. Позволяет обойти любые отслеживания местонахождения
Отзывы о программе Hotspot Shield
Алекс про Hotspot Shield 5.4.5 [10-07-2016]
В 2015 году программа была просто шик. в 2016 году она скатилась в унылое говно. качать не советую. 3 | | Ответить
ForTeam про Hotspot Shield 5.2.3 [08-04-2016]
ребят такой вопрос перестала работать прого, при запуске на 5 - 10 секунде выключается и включается заново сама. помоги плиз буду очень благодарен! 7 | 2 | Ответить
aliev про Hotspot Shield 5.1.7 [06-02-2016]
люди важный вопрос .. какую страну лучше выбрать чтоб лучше работало а то дота в любом случае гониииииит(( в списке моей страны нету 8 | 2 | Ответить
YRIIK про Hotspot Shield 5.1.3 [25-01-2016]
КТО хотел тот давно уже скачал эту прогу с кряком и не о какой покупке речь и не идёт ,юзьте нэт я себе скачал версию 5.1.3 с кряком до Елит и на днях она сама обновилась до 5.1.5 | 18 | Ответить
Igor про Hotspot Shield 5.0.2 [18-11-2015]
Здравствуйте!
Скачал эту программу. Хотел спросить у Вас - вот например я зарегистрировался на каком то сайте. Могут ли модераторы видеть меня - то есть мой аккаунт, что я зарегистрирован на этом сайте и под каким именем, мои уведомления, когда вхожу...?
Возможно как то скрыть такие данные? 3 | 53 | Ответить