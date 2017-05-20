Hotspot Shield для Windows

Hotspot Shield 6.8.7

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Описание Hotspot Shield 6.8.7Описание   Скачать Hotspot Shield 6.8.7СКАЧАТЬ (14,66 Мб) Скриншоты Hotspot Shield 6.8.7Скриншоты (2)   Статистика Hotspot Shield 6.8.7Статистика   Отзывы о Hotspot Shield 6.8.7Отзывы (51)  
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4.59 из 5, всего оценок - 75
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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Hotspot Shield - бесплатный и функциональный инструмент, который обеспечивает защиту конфиденциальности персональных данных, Wi-Fi подключение, а также предоставляет неограниченный доступ к контенту и прочие возможности, как например разблокирование веб-сайтов, анонимный просмотр веб-страниц, защита банковских данных, паролей и загрузок от шпионских программ и злоумышленников. Для защиты применяется протокол HTTP Secure (HTTPS), что позволяет сохранить свою приватность и анонимность при использовании незащищенных точек доступа.

Основные возможности Hotspot Shield:

  • Разблокирование веб-сайтов (YouTube, Facebook, Twitter и пр.), возможность обходить фильтры и межсетевые экраны.
  • Анонимный веб-серфинг - посещение нужных веб-сайтов, выполнение интернет-транзакций, загрузка файлов и др.
  • Скрытие реального IP-адреса.
  • Конфиденциальный и безопасный просмотр, благодаря защите и шифрованию всех данных, включая пароли, финансовые транзакции и мгновенные сообщения.
  • Обеспечение безопасности при использовании общественной точки подключения к Wi-Fi.
  • Защита от вредоносных программ, а также фишинговых и спамерских сайтов.
  • Анонимайзер.

Примечание! При использовании бесплатной версии Hotspot Shield, на каждой страничке просматриваемых веб-ресурсов показывается дополнительная реклама.

Что нового в Hotspot Shield 6.8.7?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Hotspot Shield:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)21 / 77 588
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
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Отзывы о программе Hotspot Shield

Алекс про Hotspot Shield 5.4.5 [10-07-2016]

В 2015 году программа была просто шик. в 2016 году она скатилась в унылое говно. качать не советую.
3 | | Ответить

ForTeam про Hotspot Shield 5.2.3 [08-04-2016]

ребят такой вопрос перестала работать прого, при запуске на 5 - 10 секунде выключается и включается заново сама. помоги плиз буду очень благодарен!
7 | 2 | Ответить

aliev про Hotspot Shield 5.1.7 [06-02-2016]

люди важный вопрос .. какую страну лучше выбрать чтоб лучше работало а то дота в любом случае гониииииит(( в списке моей страны нету
8 | 2 | Ответить

YRIIK про Hotspot Shield 5.1.3 [25-01-2016]

КТО хотел тот давно уже скачал эту прогу с кряком и не о какой покупке речь и не идёт ,юзьте нэт я себе скачал версию 5.1.3 с кряком до Елит и на днях она сама обновилась до 5.1.5
| 18 | Ответить

Igor про Hotspot Shield 5.0.2 [18-11-2015]

Здравствуйте!
Скачал эту программу. Хотел спросить у Вас - вот например я зарегистрировался на каком то сайте. Могут ли модераторы видеть меня - то есть мой аккаунт, что я зарегистрирован на этом сайте и под каким именем, мои уведомления, когда вхожу...?
Возможно как то скрыть такие данные?
3 | 53 | Ответить

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