Windscribe для Windows

Windscribe 1.83 build 20

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Описание Windscribe 1.83 build 20Описание   Скачать Windscribe 1.83 build 20СКАЧАТЬ (15,75 Мб) Скриншоты Windscribe 1.83 build 20Скриншоты (2)   Статистика Windscribe 1.83 build 20Статистика   Отзывы о Windscribe 1.83 build 20Отзывы (5)  
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4.76 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.76 из 5
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Windscribe - отличный VPN-клиент для Windows, который стоит на страже вашей конфиденциальности в Интернете, и позволяет анонимно смотреть видео, скачивать и просматривать содержимое веб сайтов.

Приложение надежно шифрует вашу браузерную активность, блокирует рекламу и снимает блокировку с развлекательного контента.

Основные возможности:

  • Блокировка отслеживания вашей деятельности в интернете.
  • Встроенный файервол с несколькими режимами работы.
  • Обход региональных блокировок веб-ресурсов.
  • Шифрование всех передаваемых данных (AES-256 с SHA512 и 4096-битным ключом RSA).
  • Безопасность при использовании общественного WiFi.
  • Блокировка раздражающей рекламы в Интернете.
  • Наличие разветвленной сети серверов в 50 странах по всему миру.
  • Несколько режимов подключений, используя различные порты и протоколы (UDP, TCP, Stealth (протокол TCP с помощью Stunnel)).
Windscribe
Windscribe
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 6 160
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
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Отзывы о программе Windscribe

Рашид про Windscribe 1.80 build 33 [16-10-2019]

Качал с сайта разработчика прога норм работает все супер
2 | 3 | Ответить

Краснопетов про Windscribe 1.80 build 33 [16-01-2019]

Работает как с регистрацией так и без. Просто пользоваться столь сложным ПО надо уметь хотя бы на уровне: "я тут что-то нажала, а оно исчезло!" Все кто ниже этого - пролетайте стороной.
2 | 2 | Ответить

Серж про Windscribe 1.80 build 33 [29-03-2018]

Да всё там работает
2 | 2 | Ответить

Александр про Windscribe 1.80 build 33 [24-11-2017]

Отстой полный. Мало того что он без регистрации не работает, так ещё и не работает.
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человек в ответ Александр про Windscribe 1.80 build 33 [19-12-2019]

А ты пробовал ее включить? нажми на кружочек (круглый ползунок)
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