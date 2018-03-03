Freemake Video Downloader для Windows

Freemake Video Downloader 3.8.2.1

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Описание Freemake Video Downloader 3.8.2.1Описание   Скачать Freemake Video Downloader 3.8.2.1СКАЧАТЬ (17,27 Мб) Скриншоты Freemake Video Downloader 3.8.2.1Скриншоты (3)   Статистика Freemake Video Downloader 3.8.2.1Статистика   Отзывы о Freemake Video Downloader 3.8.2.1Отзывы (14)  
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4.45 из 5, всего оценок - 57
  • Рейтинг программы - 4.45 из 5
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Freemake Video Downloader - бесплатная и простая в использовании программа, с помощью которой можно легко скачивать видео с сервисов YouTube, Hulu, Vevo, Facebook, MTV, ComedyCentral и др. (более 40 сайтов), а также конвертировать скачанные файлы в форматы AVI, MKV, MP3 и предназначенные для таких мобильных устройств, как IPod, iPhone, PSP, Android.

Кроме того при помощи Free Video Downloader можно извлекать аудиодорожки из онлайн-видео. Присутствует возможность выбора качества видео, доступного для загрузки (1080p, 720p, 480p, 360P, 240p).

Скриншоты Freemake Video Downloader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)13 / 62 603
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе Freemake Video Downloader

Vereec про Freemake Video Downloader 3.8.0.26 [13-08-2017]

Эта прога один сплошной троян! Те, кто пишет о ее достоинствах в отзывах - куплены, как портовые проститутки. Дополнительно устанавливает свой софт. После ее удаления, обязательна проверка на ад/малварь.
Не вздумайте устанавливать!
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Игорь про Freemake Video Downloader 3.8.0.15 [25-08-2016]

Несколько лет пользовался этой программой для скачивания плейлистов. Не смотря на то, что антивирус рыдал, молил уничтожить эту вредоносную программу. Но после последних обновлений она практически отказывается качать пакетом, только поштучно. В лучшем случае один из пяти-шести. Короче, перевелась на говно.
1 | 1 | Ответить

Евгений про Freemake Video Downloader 3.8.0.8 [29-05-2016]

При запуске под Win 7 Home (64 bit) после показа окна программы сразу закрывается. Виндовс пишет "Прекращена работа программы..." (( Очень жаль, нужная программа.
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Ana Schwarz про Freemake Video Downloader 3.8.0.8 [09-05-2016]

спасибо огромное за программу (:
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Бурик Борисович про Freemake Video Downloader 3.8.0.1 [26-12-2015]

Антивирус Avira Free находит вирус в Freemake Video Downloader (во время установки).
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Руслан в ответ Бурик Борисович про Freemake Video Downloader 3.8.0.1 [14-01-2016]

Подтверждаю. Авирой нашел два вируса после. Затем Вэбом - еще 10. Не скачивайте!
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