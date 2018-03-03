Freemake Video Downloader - бесплатная и простая в использовании программа, с помощью которой можно легко скачивать видео с сервисов YouTube, Hulu, Vevo, Facebook, MTV, ComedyCentral и др. (более 40 сайтов), а также конвертировать скачанные файлы в форматы AVI, MKV, MP3 и предназначенные для таких мобильных устройств, как IPod, iPhone, PSP, Android.
Кроме того при помощи Free Video Downloader можно извлекать аудиодорожки из онлайн-видео. Присутствует возможность выбора качества видео, доступного для загрузки (1080p, 720p, 480p, 360P, 240p).
YouTube Downloader - бесплатная и очень простая в использовании программа, которая позволяет сохранять видео с известного файлового хранилища YouTube
Отзывы о программе Freemake Video Downloader
Vereec про Freemake Video Downloader 3.8.0.26 [13-08-2017]
Эта прога один сплошной троян! Те, кто пишет о ее достоинствах в отзывах - куплены, как портовые проститутки. Дополнительно устанавливает свой софт. После ее удаления, обязательна проверка на ад/малварь.
Не вздумайте устанавливать! | 2 | Ответить
Игорь про Freemake Video Downloader 3.8.0.15 [25-08-2016]
Несколько лет пользовался этой программой для скачивания плейлистов. Не смотря на то, что антивирус рыдал, молил уничтожить эту вредоносную программу. Но после последних обновлений она практически отказывается качать пакетом, только поштучно. В лучшем случае один из пяти-шести. Короче, перевелась на говно. 1 | 1 | Ответить
Евгений про Freemake Video Downloader 3.8.0.8 [29-05-2016]
При запуске под Win 7 Home (64 bit) после показа окна программы сразу закрывается. Виндовс пишет "Прекращена работа программы..." (( Очень жаль, нужная программа. | | Ответить
Ana Schwarz про Freemake Video Downloader 3.8.0.8 [09-05-2016]