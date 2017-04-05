Cinebench - бенчмарк, позволяющий пользователю оценить при помощи тестов производительность видеокарты и центрального процессора. При тестировании процессора просчитываются фотореалистичные трёхмерные сцены, которые содержат в себе около 2000 объектов, состоящих из более 300000 полигонов.

Производительность графической карты (OpenGL) определяется с использованием сложной трёхмерной сцены, изображающая преследование на автомобилях. Видеокарта при прохождении теста должна отобразить большое количество геометрии (почти 1 миллион полигонов) и текстуры, также как и ряд эффектов (окружение, карты рельефа, прозрачность, освещение и др.). Результат для процессора выдаётся в очках (pts), а для графической карты в кадрах в секунду (fps).

На многопроцессорных системах имеется возможность тестировать каждое ядро в отдельности.

Поддерживаемые процессоры: Intel Pentium 4, Intel Pentium 4 D, Intel XEON, Intel Core 2, Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3, Intel Celeron, Intel Celeron D, AMD Sempron, AMD Athlon 64, AMD Opteron, AMD Phenom, AMD FX, AMD Ontario, AMD Zacate, AMD Kabini, AMD Temash, AMD Beema, AMD Mullins, AMD Llano, AMD Trinity, AMD Richland, AMD Kaveri.