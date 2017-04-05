Cinebench для Windows

Cinebench R15.038

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Описание Cinebench R15.038Описание   Скачать Cinebench R15.038СКАЧАТЬ (81,94 Мб) Скриншоты Cinebench R15.038Скриншоты (3)   Статистика Cinebench R15.038Статистика   Отзывы о Cinebench R15.038Отзывы (2)  
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4.13 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.13 из 5
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Cinebench - бенчмарк, позволяющий пользователю оценить при помощи тестов производительность видеокарты и центрального процессора. При тестировании процессора просчитываются фотореалистичные трёхмерные сцены, которые содержат в себе около 2000 объектов, состоящих из более 300000 полигонов.

Производительность графической карты (OpenGL) определяется с использованием сложной трёхмерной сцены, изображающая преследование на автомобилях. Видеокарта при прохождении теста должна отобразить большое количество геометрии (почти 1 миллион полигонов) и текстуры, также как и ряд эффектов (окружение, карты рельефа, прозрачность, освещение и др.). Результат для процессора выдаётся в очках (pts), а для графической карты в кадрах в секунду (fps).

На многопроцессорных системах имеется возможность тестировать каждое ядро в отдельности.

Поддерживаемые процессоры: Intel Pentium 4, Intel Pentium 4 D, Intel XEON, Intel Core 2, Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3, Intel Celeron, Intel Celeron D, AMD Sempron, AMD Athlon 64, AMD Opteron, AMD Phenom, AMD FX, AMD Ontario, AMD Zacate, AMD Kabini, AMD Temash, AMD Beema, AMD Mullins, AMD Llano, AMD Trinity, AMD Richland, AMD Kaveri.

Скриншоты Cinebench:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)80 / 34 397
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
 Программа Cinebench отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Cinebench

sirAleksandr про Cinebench R11.529 [12-03-2016]

ОГромное Спасибо - столькораз , сколько выручили !
очень много ! :)
1 | 1 | Ответить

gensek про Cinebench R11.529 [28-04-2014]

СПС
4 | 1 | Ответить

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