Cinebench - бенчмарк, позволяющий пользователю оценить при помощи тестов производительность видеокарты и центрального процессора. При тестировании процессора просчитываются фотореалистичные трёхмерные сцены, которые содержат в себе около 2000 объектов, состоящих из более 300000 полигонов.
Производительность графической карты (OpenGL) определяется с использованием сложной трёхмерной сцены, изображающая преследование на автомобилях. Видеокарта при прохождении теста должна отобразить большое количество геометрии (почти 1 миллион полигонов) и текстуры, также как и ряд эффектов (окружение, карты рельефа, прозрачность, освещение и др.). Результат для процессора выдаётся в очках (pts), а для графической карты в кадрах в секунду (fps).
На многопроцессорных системах имеется возможность тестировать каждое ядро в отдельности.
EVEREST Ultimate Edition - одно из лучших приложений для диагностики, тестирования и анализа конфигурации компьютера. Предоставляет подробную информацию об аппаратных и программных средствах вашего ПК и предлагает настройки для их оптимальной работы
CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об основных устройствах в системе: процессоре, оперативной памяти, материнской плате, видеокарте. В режиме реального времени показывает загрузку GPU
GPU-Z - отличная утилита для просмотра разнообразной информации о видеокарте и ее графическом процессоре, например модель, версия BIOS, номер ревизии чипа, поддержка DirectX и многое другое. Работает с картами NVIDIA и ATI
AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения тестирования отдельных его компонентов, как например процессор, оперативная память и внутренние накопители. Присутствует детальная информация об аппаратной части
FurMark - мощный инструмент, который будет в первую очередь полезен оверклокерам, позволяющий осуществлять стресс-тестирование видеокарт совместимых с API OpenGL, проверяя стабильность графической платы и возможности системы охлаждения