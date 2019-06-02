OCCT Perestroika для Windows

OCCT Perestroika 5.0.1

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Описание OCCT Perestroika 5.0.1Описание   Скачать OCCT Perestroika 5.0.1СКАЧАТЬ (17,16 Мб) Скриншоты OCCT Perestroika 5.0.1Скриншоты (2)   Статистика OCCT Perestroika 5.0.1Статистика   Отзывы о OCCT Perestroika 5.0.1Отзывы (13)  
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4.54 из 5, всего оценок - 60
  • Рейтинг программы - 4.54 из 5
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OCCT Perestroika - программа предназначена для проведения тестов на стабильность работы компьютера. Позволяет проводить парное тестирование: процессор - память и отдельную проверку работы центрального процессора и оперативной памяти. Результаты проверки выводятся в виде информативных графиков.

Считывание показателей материнских плат и процессоров обеспечивается за счет взаимодействия с известными программами подобного класса, а именно Everest, MotherBoard Monitor, SpeedFan и SysTool.

Что нового в OCCT Perestroika 5.0.1?
  • Исправлены ошибки.
OCCT Perestroika
OCCT Perestroika
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)140 / 189 198
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе OCCT Perestroika

moder69 про OCCT Perestroika 4.5.1 [17-12-2018]

Благодарю и низкий поклон за Ваши труды! Ни одна из программ не способна дать 100%-ную гарантию стабильной работы разогнанного процессора. Но шансы резко возрастают, если вы используете две или три различных утилиты. Для проверки стабильности можно использовать OCCT, S&M, Prime95 или любую другую программу, способную загрузить систему, например, это может быть ваша любимая игра ;)
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Тестер про OCCT Perestroika 4.5.1 [22-11-2018]

Данная программа не является бесплатной. В некоторых случаях требуется оплата за использование.
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Сом в ответ Тестер про OCCT Perestroika 4.5.1 [11-02-2019]

Странная трактовка. Значит программа не является платной, т.к. в некоторых случаях за использование оплата не требуется.
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Ололоев про OCCT Perestroika 4.5.1 [02-02-2018]

>поддерживает вин 7 32\64, да и вообще все Вин, и новее, и старее
>попытка запустить на хр 32 - "Ошибка - исполняемый файл не является приложением Вин32"
Хех
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Веди про OCCT Perestroika 4.4.1 [10-03-2016]

всё работает, очень полезная прога!
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Tryndec про OCCT Perestroika 4.4.1 [14-07-2015]

Работает.
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