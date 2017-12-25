AVS Media Player 4.5.4.123

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4.57 из 5, всего оценок - 23 Рейтинг программы - 4.57 из 5

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5 AVS Media Player - полнофункциональный программный медиаплеер, имеющий все функции и элементы управления обычного аппаратного плеера. Универсальный инструмент для просмотра видео, прослушивания аудио файлов и просмотра фотографий. Простой дружественный интерфейс дает возможность начать воспроизведение разных типов медиафайлов без дополнительных программ и специальных знаний.



Возможности AVS Media Player: Воспроизведение видео наиболее широко используемых форматов файлов: .3g2, .3gp, .3gp2, .3gpp, .amv, .asf, .asx, .avi, .dat, .div, .divx, .dv, .dvr-ms, .f4p, .ts, .f4v, .flc, .rm, .flv, .gvi, .ifv, .ivr, .m1v, .m2t, .m2ts, .m2v, .m4v, .mkv, .mod, .mov, .mp4, .mpe, .mpeg, .mpg, .ms-dvr, .mts, .mtv, .cdg, .nsv, .fli, .mvv, .ogg, .ogm, .ogv, .qt, .ram, .rmvb, .rv, .tp, .trp, .wmv;

Прослушивание аудиофайлов и аудио CD с любых цифровых носителей. Поддерживает аудио форматы: .wav, .mp3, .mpeg3, .cda, .mp2, .m4a, .wma, .ogg, .aac, .mpc, .mpp, .mp+, .aif, .aiff, .aifc, .au, .snd, .amr, .awb, .flac, .ac3;

При воспроизведении DVD дисков доступны все стандартные функции бытового DVD плеера;

Просмотр изображений и фотографий, слайдшоу. Поддерживает форматы: .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .png, .tif, .tiff, .pcx, .ras, .psd, .tga, .wmf, .emf;

Функция преобразования стерео сигнала в многоканальный (3.1, 5.1, 7.1);

Организация мультимедиа-файлов в списки воспроизведения, сохранение их в форматы M3U или PLS, загрузка ранее созданных списков воспроизведения;

Регулировка основных системных настроек: изменение соотношений сторон, установка количества и конфигураций колонок;

Поддержка субтитров для видео, изменение их цвета, типа шрифта и размера;

Захват снимка видео и сохранение его в один из поддерживаемых форматов графических файлов. Что нового в AVS Media Player 4.5.4.123?

Исправлены ошибки

Скриншоты AVS Media Player:

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