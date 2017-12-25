AVS Media Player - полнофункциональный программный медиаплеер, имеющий все функции и элементы управления обычного аппаратного плеера. Универсальный инструмент для просмотра видео, прослушивания аудио файлов и просмотра фотографий. Простой дружественный интерфейс дает возможность начать воспроизведение разных типов медиафайлов без дополнительных программ и специальных знаний.
Winamp - популярный проигрыватель всех современных форматов аудио и видео файлов. Также обладает возможностью воспроизведения аудио компакт-дисков, поддерживает
Отзывы о программе AVS Media Player
Ив про AVS Media Player 4.1.8.93 [05-02-2012]
Для активации функции DVD,использовать рег файл(текстовой с раcширением reg):
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\AVS4YOU\MediaPlayer\Settings]
"AllowDVD"=dword:00000001
Но качество воспроизведения DVD и функциональность,значительно хуже предыдущего их релиза AVS DVD Player.И установщик предложит вам платный AVS Video Converter 8.1.2.510,вещь вполне примитивная(ИМХО).И очень сильно загадит реестр.Если пользователь не готов к восстановлению системы,лучше отказаться от этой халявы. | | Ответить
Vann про AVS Media Player 4.1.7.92 [01-11-2011]
Alice Cooper, спасибо! Всё работает! Кстати, а у него что эквалайзера нет? | | Ответить
Alice Cooper про AVS Media Player 4.1.4.77 [29-04-2011]
Короче разобрался: возможность воспроизведения DVD в сабже есть, но, по непонятным причинам, она отрублена разработчиками! Для того, чтобы включить эту возможность, нужно в редакторе реестра открыть ключ HKCU\Software\AVS4YOU\MediaPlayer\Settings и выставить параметр "AllowDVD" в 1-цу. Тогда плеер действительно будет воспроизводить DVD. | | Ответить
Alice Cooper про AVS Media Player 4.1.4.77 [26-04-2011]
При воспроизведении DVD дисков доступны все стандартные функции бытового DVD плеера;
Это гон. ДВД это творение не воспроизводит. При огромном размере дистрибутива. | 1 | Ответить