PotPlayer для Windows

PotPlayer 1.7.457

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Описание PotPlayer 1.7.457Описание   Скачать PotPlayer 1.7.457СКАЧАТЬ (20,92 Мб) Скриншоты PotPlayer 1.7.457Скриншоты (6)   Статистика PotPlayer 1.7.457Статистика   Отзывы о PotPlayer 1.7.457Отзывы (77)  
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4.62 из 5, всего оценок - 145
  • Рейтинг программы - 4.62 из 5
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Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от одного из авторов популярнейшего плеера KMPlayer, обладающий практически всеми его функциями и похожим интерфейсом, но заметно усовершенствованный. Отличительными особенностями является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.

Имеет современный дизайн, удобен в настройке, обладает возможностью назначать и изменять горячие клавиши, записывать воспроизводимый звук в файл, показывать субтитры, подключать DSP плагины, включать визуализацию при проигрывании аудиофайлов. Имеет большое количество настроек, которые позволяют значительно улучшить качество видео. Не требует наличия дополнительных кодеков.

Возможности плеера:

  • Высокое качество воспроизведения
  • Поддержка всех типов субтитров
  • Наличие встроенных DXVA видео кодеков (H.264/AVC, VC-1, MPEG2)
  • Поддержка всех современных видео и аудио форматов, DVD
  • Поддержка воспроизведения TV-каналов
  • Создание скриншотов и захват видео
  • Поддержка смены скинов, логотипа, цветовой темы
Что нового в PotPlayer 1.7.457?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты PotPlayer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)34 / 100 776
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры

Отзывы о программе PotPlayer

XP про PotPlayer 1.6.63891 [12-02-2017]

Вечер добрый ПОМОГИТЕ!!! У меня ХР одно ядро увеличил оперативку была 512,сейчас 2 г. стоял DAUM POT PLEER работало все отлично захотелось обновить скачал последнюю версию с со всеми кодеками тормозит УЖАСНО Что делать на ноуте работает хорошо но на ПК не хочет и еще с правой стороны полоска розовая ,может старую версию поставить ПОДСКАЖИТЕ за ранее БЛАГОДАРЕН
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Сергей про Daum Potplayer 1.6.62377 [21-09-2016]

Как по мне лучший плеер, всё воспроизводит без посторонних кодеков и декодеров опять таки удобные настройки, да и просто лучше я так и не нашёл. И конечно же любимая фишка полупрозрачное время видео и время системы+возможность прикрепить плейлист к основе по умолчанию и ещё кучи фишек. Как и многие пришёл на него после того как из кмплеера сделали не пойми что)).
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Сергей в ответ Сергей про PotPlayer 1.6.63891 [06-01-2017]

Если хочется юзать KMP без посторонних приблуд, надо качать свежие версии repack by cuta! Ребята перепаковывают, и удаляют всё лишнее - получается старый, добрый KMPlayer без всего лишнего, что пихают разрабы по умолчанию!
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Виктор про Daum Potplayer 1.6.60136 [22-06-2016]

Плеер ХОРОШ!!! но НАСИЛИЕ тупых возможностей ужасает.
- Контр+Е (снимок) понятно, но нафуя рядом никому не понятное "Контрл-W".
или например - старательное мастурбирование - ИНТЕРФЕЙСОМ . .. Плеер хорош, но 40% функций - не о Плейере.
- с уважением.
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сумчик про Daum Potplayer 1.6.59347 [09-04-2016]

а какой им смысл впаривать бесплатную прогу? как они зарабатывают, или кто их финансирует? а если финансируют - значить есть интерес, а какой интерес может быть к распространению этой проги? какой у нее "скрытый" функционал, помимо "открытого" проигрывания видео? странно это все...
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Андрей Александрович про Daum Potplayer 1.6.58774 [06-03-2016]

Раньше работал замечательно в отличии от глючного KMPlayer, который постоянно выдавал различные ошибки. Но вот устанавливаю последнюю версию на XP Home, вообще не запускается. Несколько раз сносил и ставил и все без толку...
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Alex в ответ Андрей Александрович про Daum Potplayer 1.6.58774 [14-03-2016]

На официальном сайте последний релиз 1.6.58613, откуда тут такой релиз?(1.6.58774) Конечно он не будет работать корректно
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Евгений в ответ Андрей Александрович про PotPlayer 1.6.62949 [02-10-2016]

В 2016 году вы этим еще пользуетесь??!!
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centurion. в ответ Андрей Александрович про PotPlayer 1.6.62949 [02-10-2016]

В 2016 году еще пользуетесь XP Home??!! После этого писать что прога не устанавливается просто стыдно (мягко говоря).
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