Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от одного из авторов популярнейшего плеера KMPlayer, обладающий практически всеми его функциями и похожим интерфейсом, но заметно усовершенствованный. Отличительными особенностями является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.
Имеет современный дизайн, удобен в настройке, обладает возможностью назначать и изменять горячие клавиши, записывать воспроизводимый звук в файл, показывать субтитры, подключать DSP плагины, включать визуализацию при проигрывании аудиофайлов. Имеет большое количество настроек, которые позволяют значительно улучшить качество видео. Не требует наличия дополнительных кодеков.
Возможности плеера:
Высокое качество воспроизведения
Поддержка всех типов субтитров
Наличие встроенных DXVA видео кодеков (H.264/AVC, VC-1, MPEG2)
Поддержка всех современных видео и аудио форматов, DVD
Вечер добрый ПОМОГИТЕ!!! У меня ХР одно ядро увеличил оперативку была 512,сейчас 2 г. стоял DAUM POT PLEER работало все отлично захотелось обновить скачал последнюю версию с со всеми кодеками тормозит УЖАСНО Что делать на ноуте работает хорошо но на ПК не хочет и еще с правой стороны полоска розовая ,может старую версию поставить ПОДСКАЖИТЕ за ранее БЛАГОДАРЕН | 5 | Ответить
Сергей про Daum Potplayer 1.6.62377 [21-09-2016]
Как по мне лучший плеер, всё воспроизводит без посторонних кодеков и декодеров опять таки удобные настройки, да и просто лучше я так и не нашёл. И конечно же любимая фишка полупрозрачное время видео и время системы+возможность прикрепить плейлист к основе по умолчанию и ещё кучи фишек. Как и многие пришёл на него после того как из кмплеера сделали не пойми что)). | | Ответить
Сергей в ответ Сергей про PotPlayer 1.6.63891 [06-01-2017]
Если хочется юзать KMP без посторонних приблуд, надо качать свежие версии repack by cuta! Ребята перепаковывают, и удаляют всё лишнее - получается старый, добрый KMPlayer без всего лишнего, что пихают разрабы по умолчанию! | | Ответить
Виктор про Daum Potplayer 1.6.60136 [22-06-2016]
Плеер ХОРОШ!!! но НАСИЛИЕ тупых возможностей ужасает.
- Контр+Е (снимок) понятно, но нафуя рядом никому не понятное "Контрл-W".
или например - старательное мастурбирование - ИНТЕРФЕЙСОМ . .. Плеер хорош, но 40% функций - не о Плейере.
- с уважением. | 2 | Ответить
сумчик про Daum Potplayer 1.6.59347 [09-04-2016]
а какой им смысл впаривать бесплатную прогу? как они зарабатывают, или кто их финансирует? а если финансируют - значить есть интерес, а какой интерес может быть к распространению этой проги? какой у нее "скрытый" функционал, помимо "открытого" проигрывания видео? странно это все... | | Ответить
Андрей Александрович про Daum Potplayer 1.6.58774 [06-03-2016]
Раньше работал замечательно в отличии от глючного KMPlayer, который постоянно выдавал различные ошибки. Но вот устанавливаю последнюю версию на XP Home, вообще не запускается. Несколько раз сносил и ставил и все без толку... | 1 | Ответить
Alex в ответ Андрей Александрович про Daum Potplayer 1.6.58774 [14-03-2016]
На официальном сайте последний релиз 1.6.58613, откуда тут такой релиз?(1.6.58774) Конечно он не будет работать корректно 2 | | Ответить
Евгений в ответ Андрей Александрович про PotPlayer 1.6.62949 [02-10-2016]
В 2016 году вы этим еще пользуетесь??!! | | Ответить
centurion. в ответ Андрей Александрович про PotPlayer 1.6.62949 [02-10-2016]
В 2016 году еще пользуетесь XP Home??!! После этого писать что прога не устанавливается просто стыдно (мягко говоря). | | Ответить