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Отзывы о программе ВКонтакте Вэл С плеером беда!

| | Ответить Христина Андрій

ВКонтакте 4.3 для Android

26.08.2016



після того як я встановив нову версію на свій телефон, я загрузив нову аву з компютера де все норм...але в цій новій версії я переглянути її не можу. просто чорний малюнок і круг загрузки і вкінці пише помилка при загрузці.....

що це може бути і виправляйте цю помилку!!!



В мене теж саме

| | Ответить Андрій після того як я встановив нову версію на свій телефон, я загрузив нову аву з компютера де все норм...але в цій новій версії я переглянути її не можу. просто чорний малюнок і круг загрузки і вкінці пише помилка при загрузці.....

що це може бути і виправляйте цю помилку!!!

| | Ответить Ice Fire Новая версия ВК вообще не нравится,бред, хочу предыдущую версию, но как ее вернуть ((( 4.1.1...

| | Ответить 109саша. Вот эта программа просто так что вы там спите чтоли ,вы вк сломали разработчики исправляйтесь

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