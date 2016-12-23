ВКонтакте — официальный клиент популярной российской социальной сети. С его помощью вы сможете просматривать и создавать новости, публиковать записи и фотографии, отправлять личные сообщения, отмечать интересные пункты на карте и многое другое.
Ключевые особенности приложения ВКонтакте:
Просмотр новостей.
Возможность читать сообщения и оперативно на них отвечать.
Просмотр списка своих друзей и сообществ.
Просмотр фотографий (как своих, так и других пользователей).
Доступ к видео и аудио записям.
Возможность добавлять в закладки людей, записи, ссылки, фотографии или видео.
Встроенный каталог игр.
Настраиваемый поиск.
Система напоминаний.
Возможность сортировать список друзей (по имени, фамилии или популярности).
Возможность активации защищенного соединения по протоколу HTTPS.
Христина про ВКонтакте 4.5.1 для Android [06-11-2016]
Андрій
ВКонтакте 4.3 для Android
26.08.2016
після того як я встановив нову версію на свій телефон, я загрузив нову аву з компютера де все норм...але в цій новій версії я переглянути її не можу. просто чорний малюнок і круг загрузки і вкінці пише помилка при загрузці.....
що це може бути і виправляйте цю помилку!!!
після того як я встановив нову версію на свій телефон, я загрузив нову аву з компютера де все норм...але в цій новій версії я переглянути її не можу. просто чорний малюнок і круг загрузки і вкінці пише помилка при загрузці.....
що це може бути і виправляйте цю помилку!!! | | Ответить
Ice Fire про ВКонтакте 4.2 для Android [12-07-2016]
Новая версия ВК вообще не нравится,бред, хочу предыдущую версию, но как ее вернуть ((( 4.1.1... | | Ответить
109саша. про ВКонтакте 3.15.4 для Android [28-02-2016]
Вот эта программа просто так что вы там спите чтоли ,вы вк сломали разработчики исправляйтесь | | Ответить