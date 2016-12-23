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ВКонтакте для Android

ВКонтакте 4.7.0 для Android

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Описание ВКонтакте 4.7.0 для AndroidОписание   Скачать ВКонтакте 4.7.0 для AndroidСКАЧАТЬ (39,4 Мб) Скриншоты ВКонтакте 4.7.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика ВКонтакте 4.7.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о ВКонтакте 4.7.0 для AndroidОтзывы (32)  Видеоролик к программе ВКонтакте 4.7.0 для AndroidВидеоролик  
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3.82 из 5, всего оценок - 463
  • Рейтинг программы - 3.82 из 5
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ВКонтакте — официальный клиент популярной российской социальной сети. С его помощью вы сможете просматривать и создавать новости, публиковать записи и фотографии, отправлять личные сообщения, отмечать интересные пункты на карте и многое другое.

Ключевые особенности приложения ВКонтакте:

  • Просмотр новостей.    
  • Возможность читать сообщения и оперативно на них отвечать.
  • Просмотр списка своих друзей и сообществ.
  • Просмотр фотографий (как своих, так и других пользователей).
  • Доступ к видео и аудио записям.
  • Возможность добавлять в закладки людей, записи, ссылки, фотографии или видео.
  • Встроенный каталог игр.
  • Настраиваемый поиск.
  • Система напоминаний.
  • Возможность сортировать список друзей (по имени, фамилии или популярности).
  • Возможность активации защищенного соединения по протоколу HTTPS.
  • Наличие уведомлений.
  • Фильтр новостей.
  • Черный список.
  • Функция сжатия отрпавляемых фотографий.
  • Настройка размера шрифта
  • Очистка кэша изображений и многое другое.
Что нового в ВКонтакте 4.7.0 для Android?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты ВКонтакте:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)66 / 474 297
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети

Отзывы о программе ВКонтакте

Вэл про ВКонтакте 4.5.1 для Android [11-11-2016]

С плеером беда!
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Христина про ВКонтакте 4.5.1 для Android [06-11-2016]

Андрій
ВКонтакте 4.3 для Android
26.08.2016

після того як я встановив нову версію на свій телефон, я загрузив нову аву з компютера де все норм...але в цій новій версії я переглянути її не можу. просто чорний малюнок і круг загрузки і вкінці пише помилка при загрузці.....
що це може бути і виправляйте цю помилку!!!

В мене теж саме
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Андрій про ВКонтакте 4.3 для Android [26-08-2016]

після того як я встановив нову версію на свій телефон, я загрузив нову аву з компютера де все норм...але в цій новій версії я переглянути її не можу. просто чорний малюнок і круг загрузки і вкінці пише помилка при загрузці.....
що це може бути і виправляйте цю помилку!!!
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Ice Fire про ВКонтакте 4.2 для Android [12-07-2016]

Новая версия ВК вообще не нравится,бред, хочу предыдущую версию, но как ее вернуть ((( 4.1.1...
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109саша. про ВКонтакте 3.15.4 для Android [28-02-2016]

Вот эта программа просто так что вы там спите чтоли ,вы вк сломали разработчики исправляйтесь
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