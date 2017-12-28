IMDb для Android

IMDb 7.3.0.107300100 для Android

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Описание IMDb 7.3.0.107300100 для AndroidОписание   Скачать IMDb 7.3.0.107300100 для AndroidСКАЧАТЬ (11 Мб) Скриншоты IMDb 7.3.0.107300100 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика IMDb 7.3.0.107300100 для AndroidСтатистика   Отзывы о IMDb 7.3.0.107300100 для AndroidОтзывы (0)  
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IMDb — клиент для доступа к сайту IMDb, на котором содержится информация о сотнях тысяч фильмов, телевизионных шоу, актерах, режиссерах.

Вы сможете узнать какие фильмы популярны сейчас, какие актеры празднуют свой день рождения сегодня, просмотреть трейлеры и описания к фильмам, отзывы других посетителей сайта. Всего в каталоге приложения присутствуют более 3 млн. фильмов и шоу.

Кроме этого у вас есть возможность оценить фильмы и телешоу (доступно после авторизации). 

Авторизация также дает возможность добавлять фильмы и сериалы в список и получать уведомления о выходах новых серий, расписании показов и т.д.

Скриншоты IMDb:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 794
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе IMDb

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