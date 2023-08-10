Bibino для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|TappyTaps s.r.o.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|90,62 Мб
Bibino – это инновационное приложение, разработанное специально для заботливых мам, пап и всех родителей, которые хотят обеспечить безопасность и комфорт своему малышу. Подарите себе уверенность, зная, что вы всегда под рукой, даже когда ребенок спит или играет в своей комнате.
Приложение трансформирует два устройства, такие как смартфоны, планшеты или компьютеры, в интеллектуальную детскую радионяню. С помощью видеонаблюдения и аудиосвязи вы можете видеть и слышать своего малыша в режиме реального времени. Уникальная функция обнаружения движения позволяет вам быть в курсе, если ребенок проснется или начнет активно двигаться.
Главные возможности Bibino:
- Превратите два устройства в уникальную детскую радионяню с видеонаблюдением.
- Оставайтесь на связи с вашим ребенком через аудио- и видеосвязь.
- Получайте уведомления о движении, чтобы всегда знать, что происходит в детской комнате.
- Оставайтесь на связи с ребенком в любой точке мира благодаря беспроводному и мобильному интернету.
- Успокаивайте малыша, разговаривая с ним даже издалека.
- Настраивайте чувствительность микрофона, чтобы контролировать звуки в комнате.
- Подключайте несколько родительских устройств для общей заботы о ребенке.
- Улучшите видимость ночью с помощью специального ночного режима.
- Получайте доступ к архивным данным и прослушивайте аудиозаписи прошлых моментов.
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Admin
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