Bibino – это инновационное приложение, разработанное специально для заботливых мам, пап и всех родителей, которые хотят обеспечить безопасность и комфорт своему малышу. Подарите себе уверенность, зная, что вы всегда под рукой, даже когда ребенок спит или играет в своей комнате.

Приложение трансформирует два устройства, такие как смартфоны, планшеты или компьютеры, в интеллектуальную детскую радионяню. С помощью видеонаблюдения и аудиосвязи вы можете видеть и слышать своего малыша в режиме реального времени. Уникальная функция обнаружения движения позволяет вам быть в курсе, если ребенок проснется или начнет активно двигаться.

Главные возможности Bibino: