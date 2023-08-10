Bibino для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:90,62 Мб
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Bibino скриншот № 4

Bibino – это инновационное приложение, разработанное специально для заботливых мам, пап и всех родителей, которые хотят обеспечить безопасность и комфорт своему малышу. Подарите себе уверенность, зная, что вы всегда под рукой, даже когда ребенок спит или играет в своей комнате.

Приложение трансформирует два устройства, такие как смартфоны, планшеты или компьютеры, в интеллектуальную детскую радионяню. С помощью видеонаблюдения и аудиосвязи вы можете видеть и слышать своего малыша в режиме реального времени. Уникальная функция обнаружения движения позволяет вам быть в курсе, если ребенок проснется или начнет активно двигаться.

Главные возможности Bibino:

  • Превратите два устройства в уникальную детскую радионяню с видеонаблюдением.
  • Оставайтесь на связи с вашим ребенком через аудио- и видеосвязь.
  • Получайте уведомления о движении, чтобы всегда знать, что происходит в детской комнате.
  • Оставайтесь на связи с ребенком в любой точке мира благодаря беспроводному и мобильному интернету.
  • Успокаивайте малыша, разговаривая с ним даже издалека.
  • Настраивайте чувствительность микрофона, чтобы контролировать звуки в комнате.
  • Подключайте несколько родительских устройств для общей заботы о ребенке.
  • Улучшите видимость ночью с помощью специального ночного режима.
  • Получайте доступ к архивным данным и прослушивайте аудиозаписи прошлых моментов.
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