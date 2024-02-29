μБарометр для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.7.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Vadym Khokhlov
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,74 Мб
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μБарометр - это небольшое приложение для отслеживания атмосферного давления.
Основные возможности приложения μБарометр:
- Поддержка различных единиц измерения давления, включая милибары, миллиметры ртутного столба и дюймы ртутного столба.
- Возможность выбора единиц измерения высоты: метры или футы.
- График изменения атмосферного давления за последние 48 часов, что позволяет отслеживать его динамику.
- Индикатор высоты, который определяет текущую высоту на основе атмосферного давления. Мгновенное переключение между индикаторами давления и высоты достигается простым нажатием на иконку индикатора. Также возможно измерять относительную высоту, просто коснувшись индикатора.
- Виджет, предоставляющий три различные темы оформления.
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