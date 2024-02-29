μБарометр для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.7.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,74 Мб
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μБарометр - это небольшое приложение для отслеживания атмосферного давления.

Основные возможности приложения μБарометр:

  • Поддержка различных единиц измерения давления, включая милибары, миллиметры ртутного столба и дюймы ртутного столба.
  • Возможность выбора единиц измерения высоты: метры или футы.
  • График изменения атмосферного давления за последние 48 часов, что позволяет отслеживать его динамику.
  • Индикатор высоты, который определяет текущую высоту на основе атмосферного давления. Мгновенное переключение между индикаторами давления и высоты достигается простым нажатием на иконку индикатора. Также возможно измерять относительную высоту, просто коснувшись индикатора.
  • Виджет, предоставляющий три различные темы оформления.
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