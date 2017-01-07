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4.45 из 5, всего оценок - 9 Рейтинг программы - 4.45 из 5

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5 Evernote — программа, с помощью которой можно быстро и удобно запоминать все, что хочется запомнить, и просматривать сделанные заметки, где бы ни находился пользователь, с любого компьютера или мобильного телефона. Сервис предоставляется через стандартный веб-браузер либо посредством специальной программы (локального клиента) Evernote, доступной для большинства настольных и мобильных ОС.



С помощью приложения пользователь Android-смартфона может составлять заметки и списки дел, фотографировать и прикреплять к ним объявления, ценники, расписания; сохранять голосовые, печатные и рукописные заметки, по возможности с привязкой записей к географическим координатам. Вся эта информация синхронизируется с серверами и другими устройствами пользователя и становится доступной, где бы она ни потребовалась. Основные возможности Evernote: Мощный инструмент для создания заметок, списка задач, перечня покупок, фотографий, картинок, электронной почты и т.д.;

Автоматическая синхронизация и доступ к заметкам из Веба, программы на компьютере и с мобильного телефона;

Сортировка заметок по атрибутам и тегам;

Фильтры для быстрого поиска заметок, включая имя, дату, теги, наличие картинки и т. д.;

Возможность отрытия публичного доступа к отдельным блокнотам;

Геотеги заметок, которые позволяют, например, найти заметки "сделанных в радиусе нескольких километров". Evernote для Windows

Evernote для Macintosh

Evernote для iOS

Evernote для Windows Phone Что нового в Evernote 7.9.8 для Android?

В новом разделе "Совместный доступ" можно посмотреть все заметки и блокноты, которыми с вами поделились другие.