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Evernote для Android

Evernote 7.9.8 для Android

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Описание Evernote 7.9.8 для AndroidОписание   Скачать Evernote 7.9.8 для AndroidСКАЧАТЬ (32,14 Мб) Скриншоты Evernote 7.9.8 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Evernote 7.9.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Evernote 7.9.8 для AndroidОтзывы (1)  
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4.45 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.45 из 5
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Evernote — программа, с помощью которой можно быстро и удобно запоминать все, что хочется запомнить, и просматривать сделанные заметки, где бы ни находился пользователь, с любого компьютера или мобильного телефона. Сервис предоставляется через стандартный веб-браузер либо посредством специальной программы (локального клиента) Evernote, доступной для большинства настольных и мобильных ОС.

С помощью приложения пользователь Android-смартфона может составлять заметки и списки дел, фотографировать и прикреплять к ним объявления, ценники, расписания; сохранять голосовые, печатные и рукописные заметки, по возможности с привязкой записей к географическим координатам. Вся эта информация синхронизируется с серверами и другими устройствами пользователя и становится доступной, где бы она ни потребовалась.

Основные возможности Evernote:

  • Мощный инструмент для создания заметок, списка задач, перечня покупок, фотографий, картинок, электронной почты и т.д.;
  • Автоматическая синхронизация и доступ к заметкам из Веба, программы на компьютере и с мобильного телефона;
  • Сортировка заметок по атрибутам и тегам;
  • Фильтры для быстрого поиска заметок, включая имя, дату, теги, наличие картинки и т. д.;
  • Возможность отрытия публичного доступа к отдельным блокнотам;
  • Геотеги заметок, которые позволяют, например, найти заметки "сделанных в радиусе нескольких километров".
Что нового в Evernote 7.9.8 для Android?
  • В новом разделе "Совместный доступ" можно посмотреть все заметки и блокноты, которыми с вами поделились другие.
Скриншоты Evernote:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Чешский
Закачек (сегодня/всего)2 / 18 102
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиктофоны - Заметки от руки - Планировщики, календарь, часы

Отзывы о программе Evernote

Vita7272more про Evernote 5.3 для Android [09-09-2013]

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