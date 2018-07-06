Ivideon Client - бесплатное приложение с удобным и понятным интерфейсом для подключения к Ivideon Server и просмотра онлайн и архивного видео как через Интернет, так и локально. Программа позволяет просматривать одновременно несколько камер в одном окне, получать звук с камер, а также выбирать интервал просмотра видео.
Основные возможности:
Просмотр онлайн видео и архива видеозаписей как с камер, прикрепленных к Ivideon Server , так и с камер со встроенным программным обеспечением Ivideon.
Возможность работы через прокси-сервер.
Поиск камеры по названию.
Изменение качества видео.
Полноэкранный режим.
Поворот видео.
Просмотр видео в новом окне.
Редактирование раскладки.
Перемещение камер внутри раскладки.
Масштабирование временной шкалы.
Изменение скорости воспроизведения видеозаписей.
Одновременный просмотр архива с нескольких камер.
Экспорт записей, доступных с локальных видеосерверов, в формате .avi или .mp4.
WebCamMax - приложение, с помощью которого можно добавлять различные видеоэффекты при работе с вебкамерой, в видеочаты и видеозаписи. Доступно более 1000
Отзывы о программе Ivideon Client
Разочарованный про Ivideon Client 6.4.0 [24-11-2017]
Софт - полное г-а-в-н-о. Чтобы настроить любой пук - надо обращацца в техподдержку. Что за Х??! Можете скачивать и ставить чтобы убедиццо в моих словах! | | Ответить
Ivan_Ivideon в ответ Разочарованный про Ivideon Client 6.4.0 [27-11-2017]
Пожалуйста, расскажите подробнее, с какими трудностями столкнулись во время использования нашего софта. Ждем Вашего ответа здесь или напрямую в нашу поддержку https://ru.ivideon.com/contacty/. Стоит отметить, что инструкция для Ivideon Clien доступна на нашем сайте по ссылке thttp://downloads-cdn77.iv-cdn.com/bundles/client/man/ivideon-client-manual-ru.pdf. Ответы по работе сервиса и нашего ПО можно найти в нашем центре помощи - https://ru.ivideon.com/help/ | | Ответить
Владимир про Ivideon Client 6.2.0 [14-04-2017]
Ужасное приложение. Поставили в офис на 1 камеру. Всё было класс и здорово, пока не капнули в архив - его не было! Запускается служба программы, запускает камеру (по индикатору видно) и не пишет. Запускаешь клиент - сервер отваливается и заново запускает камеру и теперь пишет. Периодически сервер сам останавливается. Запускаешь сервер и сворачиваешь его (ведь закрытый он вообще чудит), а через час разворачиваешь а сервер не работает! Чтобы посмотреть запись нужно запустить сервер, а если камеру отключил (или сломалась например), то сервер не даст посмотреть запись. Что за бред? Запись есть на диске а посмотреть нельзя. Короче один негатив - не рекомендую, так попали в пару очень сложных ситуаций когда нужна была запись. А ещё её за деньги продают - бесплатно то не нужно. | | Ответить
Ivideon в ответ Владимир про Ivideon Client 6.3.2 [21-04-2017]
Владимир, ни Клиент ни Сервер за деньги не распространяются. Это абсолютно бесплатные приложения. Единственное, за что вы можете заплатить, это хранение ваших данных в облачном архиве.
Если у вас сохранилась запись на диске, то конечно ее можно увидеть. Как только возникает малейший вопрос, не надо пытаться что-то настроить самому, если у вас не получается. У нас есть круглосуточная техподдержка, которая поможет и ответит на все ваши вопросы. Проще всего связаться по почте: support@ivideon.ru | 1 | Ответить
Сашко про Ivideon Client 6.0.1 [31-03-2015]
Отличная программа! Только скриншот поменяйте, там уже другой интерфейс! 2 | | Ответить
садовод с деревни про Ivideon Client 6.0.1 [20-03-2015]
Evgen_Ivideon в ответ садовод с деревни про Ivideon Client 6.0.5 [31-07-2015]
Спасибо за интерес к нашему сервису и хороший отзыв. Приятного пользования сервисом Ivideon! | | Ответить
Edward про Ivideon Client 6.0.1 [15-03-2015]
Да, программа удобная и работает хорошо. Так же прекрасно работает и версия на "андрофоне".Смартсфон всегда с собой поэтому в любой момент ей можно воспользоваться. Спасибо разработчикам! Бывают тормоза с загрузкой архива, но это как правило по вине провайдера. Не большой совет тем кто будет ставить программу в первые. Если у вас установлены программы ипользующие камеру, типа "Skype" и др. То вам нужна дополнительная программа - виртуалная камера. Иначе камера будет работать либо в Skype либо в Ivideon. Я поставил "Manycam". Работает исправно. Читайте инфу на форуме. 1 | | Ответить