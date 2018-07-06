Ivideon Client - бесплатное приложение с удобным и понятным интерфейсом для подключения к Ivideon Server и просмотра онлайн и архивного видео как через Интернет, так и локально. Программа позволяет просматривать одновременно несколько камер в одном окне, получать звук с камер, а также выбирать интервал просмотра видео.

WebCamMax - приложение, с помощью которого можно добавлять различные видеоэффекты при работе с вебкамерой, в видеочаты и видеозаписи. Доступно более 1000

iSpy - программа, которая с помощью микрофона и веб-камеры позволяет следить за помещением, и при обнаружении любого движения или звука, сигнализирует об этом

MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате