Animated Christmas Tree for Desktop для Windows

Animated Christmas Tree for Desktop 2017

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Описание Animated Christmas Tree for Desktop 2017Описание   Скачать Animated Christmas Tree for Desktop 2017СКАЧАТЬ (16,68 Мб) Скриншоты Animated Christmas Tree for Desktop 2017Скриншоты (1)   Статистика Animated Christmas Tree for Desktop 2017Статистика   Отзывы о Animated Christmas Tree for Desktop 2017Отзывы (2)  
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4.83 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.83 из 5
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Animated Christmas Tree for Desktop - украсьте свой рабочий стол с помощью бесплатного сборника, в котором на выбор предоставляется более 40 нарядных украшенных елочек на любой вкус. 

Елку можно "поставить" в любом месте рабочего стола, выдвинуть на передней план, регулировать прозрачность и установить какие игрушки и гирлянды будут на ней гореть.

Кроме этого, в сборнике есть "снег на рабочем столе" и "новогодняя гирлянда". Запускаете файл DesktopSnow и на вашем экране появятся падающие снежинки, а при запуске Christmas Garland Light - симпатичная гирлянда.

Почувствуйте приближение большого праздника с этими замечательными маленькими елочками!

 

 

Что нового в Animated Christmas Tree for Desktop 2017?


 
Скриншоты Animated Christmas Tree for Desktop:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)10 / 4 264
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУкрашательства
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Отзывы о программе Animated Christmas Tree for Desktop

excelsior про Animated Christmas Tree for Desktop 2012 [10-06-2016]

Обалденная штука!!! подогнать под неё зимнюю обою и Супер!
Спасибо автору и сайту = что вы есть-) .
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Diman про Animated Christmas Tree for Desktop 2012 [11-12-2011]

Очень хорошая программа, спасибо! )
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