Снег на рабочем столе 1.3.3
Снег на рабочем столе - небольшая, бесплатная программа, с помощью которой на экране монитора ПК появятся падающие снежинки
8GadgetPack 25.0
8GadgetPack - инструмент для установки и использования набора гаджетов для операционных систем Windows 8, 8.1 и 10
DesktopSnowOK 3.34
Добавить немного ощущение зимней магии с помощью DesktopSnowOK - небольшой утилиты, которая украшает рабочий стол падающими снежинками
Новогодняя гирлянда 2.2
Новогодняя гирлянда - бесплатная новогодняя программа украшающая рабочий стол компьютера яркими, разноцветными лампочками
Snow for Windows 1.6
Программа изображает падающий снег, скапливающийся в сугробы на открытых окошках и внизу экрана. Время от времени по экрану в оленьей упряжке проезжает Санта Клаус и
Новогодняя Ёлочка 1.7 RC
Зажгите огоньки добра и домашнего уюта на рабочем столе с помощью небольшого украшения Новогодняя Ёлочка