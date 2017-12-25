Animated Christmas Tree for Desktop - украсьте свой рабочий стол с помощью бесплатного сборника, в котором на выбор предоставляется более 40 нарядных украшенных елочек на любой вкус.

Елку можно "поставить" в любом месте рабочего стола, выдвинуть на передней план, регулировать прозрачность и установить какие игрушки и гирлянды будут на ней гореть.

Кроме этого, в сборнике есть "снег на рабочем столе" и "новогодняя гирлянда". Запускаете файл DesktopSnow и на вашем экране появятся падающие снежинки, а при запуске Christmas Garland Light - симпатичная гирлянда.

Почувствуйте приближение большого праздника с этими замечательными маленькими елочками!