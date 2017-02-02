SoundHound для Android

SoundHound 7.4.0 для Android

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Описание SoundHound 7.4.0 для AndroidОписание   Скачать SoundHound 7.4.0 для AndroidСКАЧАТЬ (31,1 Мб) Скриншоты SoundHound 7.4.0 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика SoundHound 7.4.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о SoundHound 7.4.0 для AndroidОтзывы (4)  
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4.16 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.16 из 5
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SoundHound - эта программа позволяет по части композиции распознать название песни, ее автора, название альбома. Все что для этого нужно - поднести планшет или смартфон к источнику музыки и нажать на кнопку.

Все остальное программа сделает сама. При удачном распознании музыки, программа: может найти видео ролик искомой композиции на youtube, может найти текст песни, может найти даты выхода песни или альбома, найти похожие музыкальные композиции. Кроме этого, смотрите популярные клипы, узнавайте о новых исполнителях и лидерах мировых музыкальных чартах. Поддерживается покупка композиций с помощью Google Play и популярные аудиосервисы (Apple Music или Deezer).

Что нового в SoundHound 7.4.0 для Android?
  • Музыкальный проигрыватель — слушайте песни и смотрите видео из любого меню приложения.
  • Музыка в лучшем виде: с текстом, появляющимся на экране как в караоке, полными версиями видеоклипов, с доступом к тщательно отобранным плейлистам. Теперь ничто не вас отвлечет от хорошей музыки. Она будет с вами даже во время перемещения по страницам и меню приложения.
Скриншоты SoundHound:

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 24 089
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Музыка
 Программа SoundHound отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе SoundHound

Андрій про SoundHound 6.0.3 для Android [29-06-2014]

Час про**ался с этой программой, не узнала ни одной песни.
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Денис про SoundHound 5.6.0 для Android [19-12-2013]

я просто в восторге!!!!! неделю искал песню а потом случайно наткнулся на эту прогу. ОБОЖАЮ!!!!
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pasha про SoundHound 5.5.1 для Android [30-10-2013]

Да и хрен с ними)
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l4054 про SoundHound 2.8.4 для Android [30-01-2012]

Русские песни не узнаёт!
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