Resource Hacker для Windows

Resource Hacker 4.7.34

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Описание Resource Hacker 4.7.34Описание   Скачать Resource Hacker 4.7.34СКАЧАТЬ (2,8 Мб) Скриншоты Resource Hacker 4.7.34Скриншоты (10)   Статистика Resource Hacker 4.7.34Статистика   Отзывы о Resource Hacker 4.7.34Отзывы (5)  
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4.73 из 5, всего оценок - 58
  • Рейтинг программы - 4.73 из 5
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Resource Hacker - бесплатная утилита, предназначенная для просмотра, изменения, добавления, удаления и извлечения ресурсов в исполняемых (.EXE, .DLL и др.) и ресурсных файлах (.RES) ОС Windows. С помощью программы можно просматривать и изменять курсоры, иконки, изображения, меню, диалоги, воспроизводить встроенные WAV и MIDI треки и т.д.

Также присутствует возможность сохранения ресурсов в виде графических файлов (.ICO, .BMP и т.д.), файлов сценариев (.RC), ресурсных (.RES) и нетипизированных двоичных файлов (.BIN). Кроме того Resource Hacker дает пользователю возможность удалять неиспользуемые ресурсы, что позволяет уменьшить размер приложения. Поддерживается работа из командной строки.

Что нового в Resource Hacker 4.7.34?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Resource Hacker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)50 / 87 199
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы кода - Средства разработки
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Отзывы о программе Resource Hacker

Mr.Andrey303 про Resource Hacker 4.5.30 [26-03-2018]

Самая лучшая программа на свете, с помощью его мы можем русифицировать игру.
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Димон про Resource Hacker 4.2.5 [15-02-2016]

Программка очень полезна когда файлы типа Tera.exe заражены вирусом можно при помощи неё отфильтровать вредный код, в других приложениях помогало антивирус больше не ругался после обработки этой программкой версия 3.4.0.79.
1 | 2 | Ответить

DiabloZet про Resource Hacker 3.6.0.92 [09-04-2015]

Очень полезная программа.
3 | 2 | Ответить

Дима про Resource Hacker 3.6.0.92 [07-04-2015]

фигня
4 | 15 | Ответить

Алекс 73 про Resource Hacker 3.6.0.92 [05-12-2013]

Есть ещё и русские версии.
12 | 31 | Ответить

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