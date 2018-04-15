Resource Hacker - бесплатная утилита, предназначенная для просмотра, изменения, добавления, удаления и извлечения ресурсов в исполняемых (.EXE, .DLL и др.) и ресурсных файлах (.RES) ОС Windows. С помощью программы можно просматривать и изменять курсоры, иконки, изображения, меню, диалоги, воспроизводить встроенные WAV и MIDI треки и т.д.

Также присутствует возможность сохранения ресурсов в виде графических файлов (.ICO, .BMP и т.д.), файлов сценариев (.RC), ресурсных (.RES) и нетипизированных двоичных файлов (.BIN). Кроме того Resource Hacker дает пользователю возможность удалять неиспользуемые ресурсы, что позволяет уменьшить размер приложения. Поддерживается работа из командной строки.