FurMark для Windows

FurMark 1.20.1.0

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Описание FurMark 1.20.1.0Описание   Скачать FurMark 1.20.1.0СКАЧАТЬ (8,19 Мб) Скриншоты FurMark 1.20.1.0Скриншоты (2)   Статистика FurMark 1.20.1.0Статистика   Отзывы о FurMark 1.20.1.0Отзывы (2)  
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4.59 из 5, всего оценок - 85
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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FurMark - полезная утилита, позволяющая проводить стресс-тестирование видеокарт совместимых с API OpenGL.

В настройках можно задавать разрешение экрана, активировать оконный или полноэкранный режим и настраивать сглаживание, а также указывать время проведения теста. Для оверклокеров будет полезен режим испытания на принудительный отказ (burn-in test), с помощью котого можно проверить стабильность графической платы и возможность системы охлаждения (например при разгоне). Результат теста можно опубликовать на официальном сайте разработчика для занесения в базу полученных результатов.

В состав программы входят последние версии утилит GPU-Z и GPU Shark.

Скриншоты FurMark:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)153 / 431 042
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе FurMark

Basic про FurMark 1.10.3 [13-01-2013]

отличная замена громоздкому 3Д'Марку. также умеет мониторить кучу параметров видяхи.
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Gethard про FurMark 1.9.2 [28-12-2011]

само-то для разгона видюшки, жаль что не отслеживает артефакты, а в остальном -СУПЕР!!!
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