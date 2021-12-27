HWiNFO для Windows
|Оценка:
|4.38/5 голосов - 84
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|REALiX
|Категория:
|Диагностика, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|69 / 157 291 | Статистика
|Размер:
|8,76 Мб
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HWiNFO - мощная утилита, с помощью которой можно получить детальную информацию об аппаратных компонентах вашего персонального компьютера (например, температуре жесткого диска и данные S.M.A.R.T., показания датчиков и т.д.). Присутствуют индикаторы в системном трее, мониторинг в режиме реального времени, уведомления, генерация и импорт отчетов и прочие полезные инструменты и функции.
Ключевые особенности программы HWiNFO:
- Исчерпывающая информация обо всех компонентах ПК и их технических характеристиках.
- Мониторинг в режиме реального времени.
- Отображение списка компонентов системы в форме иерархического дерева.
- Показания датчиков (отображение данных о температурном режиме и напряжении компонентов ПК).
- Тестирование производительности системных компонентов.
- Генерация и импорт отчетов в форматы CSV, HTML, EXT, XML, MHTML.
- Настраиваемый интерфейс.
- Поддержка всех аппаратных новинок.
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Отзывы о программе HWiNFO
GlaVarb про HWiNFO32 3.96-1640 / 3.96-1651 beta [01-06-2012]
Узнать температуру датчиков системы (все - какие установлены) - ЕСТЬ ТАКОЕ. Шикарная прога - её стоило поискать!
2 | 5 | Ответить
AlKir про HWiNFO32 3.84-1340 / 3.85-1355 beta [04-09-2011]
Portes про HWiNFO32 3.20 [21-10-2009]
Уже давно бесплатно! Программа чёткая, жаль что на английском.
6 | 4 | Ответить
Juvetini1983 про HWiNFO32 [10-03-2005]
Почему ТАК ДОРОГО ?? программа такого типа не стоит столько деньнег.Есть в Интернете другие
аналогичные проги .платные(намного дешевле),так и бесплатные. 50 баксов за такую прог-у просто не стоит.
4 | 21 | Ответить