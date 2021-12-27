HWiNFO - мощная утилита, с помощью которой можно получить детальную информацию об аппаратных компонентах вашего персонального компьютера (например, температуре жесткого диска и данные S.M.A.R.T., показания датчиков и т.д.). Присутствуют индикаторы в системном трее, мониторинг в режиме реального времени, уведомления, генерация и импорт отчетов и прочие полезные инструменты и функции.

Ключевые особенности программы HWiNFO: