HWiNFO для Windows

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Оценка: 4.38/5 голосов - 84
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Диагностика, тесты
Загрузок (сегодня/всего):69 / 157 291 | Статистика
Размер:8,76 Мб
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HWiNFO - мощная утилита, с помощью которой можно получить детальную информацию об аппаратных компонентах вашего персонального компьютера (например, температуре жесткого диска и данные S.M.A.R.T., показания датчиков и т.д.). Присутствуют индикаторы в системном трее, мониторинг в режиме реального времени, уведомления, генерация и импорт отчетов и прочие полезные инструменты и функции.

Ключевые особенности программы HWiNFO:

  • Исчерпывающая информация обо всех компонентах ПК и их технических характеристиках.
  • Мониторинг в режиме реального времени.
  • Отображение списка компонентов системы в форме иерархического дерева.
  • Показания датчиков (отображение данных о температурном режиме и напряжении компонентов ПК).
  • Тестирование производительности системных компонентов.
  • Генерация и импорт отчетов в форматы CSV, HTML, EXT, XML, MHTML.
  • Настраиваемый интерфейс.
  • Поддержка всех аппаратных новинок.
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Отзывы о программе HWiNFO

Артём про HWiNFO 5.88 [11-10-2018]

Нет русской локализации увы
5 | 6 | Ответить

GlaVarb про HWiNFO32 3.96-1640 / 3.96-1651 beta [01-06-2012]

Узнать температуру датчиков системы (все - какие установлены) - ЕСТЬ ТАКОЕ. Шикарная прога - её стоило поискать!
2 | 5 | Ответить

AlKir про HWiNFO32 3.84-1340 / 3.85-1355 beta [04-09-2011]

Воо!!! То что нужно! Спасибо!
4 | 3 | Ответить

Portes про HWiNFO32 3.20 [21-10-2009]

Уже давно бесплатно! Программа чёткая, жаль что на английском.
6 | 4 | Ответить

Juvetini1983 про HWiNFO32 [10-03-2005]

Почему ТАК ДОРОГО ?? программа такого типа не стоит столько деньнег.Есть в Интернете другие
аналогичные проги .платные(намного дешевле),так и бесплатные. 50 баксов за такую прог-у просто не стоит.
4 | 21 | Ответить

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