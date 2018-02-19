IsMyLcdOK для Windows

IsMyLcdOK 3.03

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Описание IsMyLcdOK 3.03Описание   Скачать IsMyLcdOK 3.03СКАЧАТЬ (38 Кб) Скриншоты IsMyLcdOK 3.03Скриншоты (1)   Статистика IsMyLcdOK 3.03Статистика   Отзывы о IsMyLcdOK 3.03Отзывы (2)  
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3.51 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 3.51 из 5
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IsMyLcdOK - небольшая бесплатная программа, с помощью которой выявить на LCD мониторах наличие битых или поврежденных пикселей. Утилита проста в эксплуатации, обладает интуитивным интерфейсом и не требует инсталляции, что позволяет пользоваться ей с различных съемных носителей.

Что нового в IsMyLcdOK 3.03?
  • Улучшения в работе
  • Обновлены языковые файлы
Скриншоты IsMyLcdOK:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 13 581
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе IsMyLcdOK

nikitastepanov2003 про IsMyLcdOK 1.91 [31-07-2012]

LCD это и есть LG?
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Миха в ответ nikitastepanov2003 про IsMyLcdOK 2.55 [28-09-2014]

Google и википедия в помощь.
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