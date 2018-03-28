Total Commander - 2-х панельный менеджер файлов. Программа позволяет совершать с файлами и папками такие операции как: отображение системных и скрытых папок и файлов, создание, удаление, переименование, копирование (в том числе в буфер обмена), изменение атрибутов файлов и папок, работает с архивами ZIP и RAR.
Реализована возможность группового выделения файлов или папок для совершения над ними различного рода действий, сортировка по размеру, названию, дате создания, расширению. Реализован поиск с фильтрами по названию, дате создания, части текста, кодировке, размеру и т.п.
Помимо возможности менять язык интерфейса, шрифт, цветовую схему, реализована так же возможность установки различных плагинов и гибкая настройка панели интерфейса программы. Вы можете самостоятельно задавать какие кнопки будут отображаться в панели, а какие нет.
loxlee про Total Commander 2.04 для Android [18-12-2014]
Скажите,а как с помощью этого файлового менеджере можно увидеть скрытые файлы и скрытые приложения??? 9 | 38 | Ответить
Алексей про Total Commander 2.04 для Android [28-10-2014]
А как тут при копировании папки задать тип файлов? В версии для ПК спрашивает при копировании, а тут сразу копирует всё подряд. 1 | | Ответить
иван про Total Commander 2.04 для Android [10-03-2014]
а у меня 2.02 файлы не удаляет, при перемещении оставляет старые копии- бред какой-то то-ли рут китайский(предустановленный) то-ли версия глючная.
в общем попробую 1.03 или 2.04
А В общем только он родимый имеет право называться эксплорером, остальное это одноколесные тачки, хоть и с тьюнингом!!!!!!! 4 | | Ответить