Total Commander для Android

Total Commander 2.90 для Android

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Описание Total Commander 2.90 для AndroidОписание   Скачать Total Commander 2.90 для AndroidСКАЧАТЬ (1,99 Мб) Скриншоты Total Commander 2.90 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Total Commander 2.90 для AndroidСтатистика   Отзывы о Total Commander 2.90 для AndroidОтзывы (14)  
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4.20 из 5, всего оценок - 64
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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Total Commander - 2-х панельный менеджер файлов. Программа позволяет совершать с файлами и папками такие операции как: отображение системных и скрытых папок и файлов, создание, удаление, переименование, копирование (в том числе в буфер обмена), изменение атрибутов файлов и папок, работает с архивами ZIP и RAR.

Реализована возможность группового выделения файлов или папок для совершения над ними различного рода действий, сортировка по размеру, названию, дате создания, расширению. Реализован поиск с фильтрами по названию, дате создания, части текста, кодировке, размеру и т.п.

Помимо возможности менять язык интерфейса, шрифт, цветовую схему, реализована так же возможность установки различных плагинов и гибкая настройка панели интерфейса программы. Вы можете самостоятельно задавать какие кнопки будут отображаться в панели, а какие нет.

Что нового в Total Commander 2.90 для Android?
  • Редактор: простая отмена долгим нажатием в контекстном меню
  • Выгрузка плагинов при закрытии ТС через главное меню с помощью пункта "Выход"
  • Возможность скрыть или удалить плагины прямо в домашней папке
  • Поддержка Android 8 Oreo
  • Лучшая поддержка дополнительных хранилищ, таких как USB-накопители
  • Медиапроигрыватель: Используйте кнопку гарнитуры для следующей дорожки
  • Не показывать окно видео для файлов со звуковыми расширениями
  • Возможность воспроизведения видео в фоновом режиме
Скриншоты Total Commander:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 1.x, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)19 / 178 435
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРабота с файлами
ТОП-сегодня раздела "Работа с файлами"
 

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Отзывы о программе Total Commander

станислав про Total Commander 2.72 для Android [31-03-2016]

Поставил тормозит не удаляет гавно ищу замену
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Сергей про Total Commander 2.50 для Android [04-01-2015]

Огромное спасибо за труд!Мечты сбываются!
2 | 4 | Ответить

loxlee про Total Commander 2.04 для Android [18-12-2014]

Скажите,а как с помощью этого файлового менеджере можно увидеть скрытые файлы и скрытые приложения???
9 | 38 | Ответить

Алексей про Total Commander 2.04 для Android [28-10-2014]

А как тут при копировании папки задать тип файлов? В версии для ПК спрашивает при копировании, а тут сразу копирует всё подряд.
1 | | Ответить

иван про Total Commander 2.04 для Android [10-03-2014]

а у меня 2.02 файлы не удаляет, при перемещении оставляет старые копии- бред какой-то то-ли рут китайский(предустановленный) то-ли версия глючная.
в общем попробую 1.03 или 2.04
А В общем только он родимый имеет право называться эксплорером, остальное это одноколесные тачки, хоть и с тьюнингом!!!!!!!
4 | | Ответить

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