Giada для Windows

Giada 0.13.4

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Описание Giada 0.13.4Описание   Скачать Giada 0.13.4СКАЧАТЬ (2,83 Мб) Скриншоты Giada 0.13.4Скриншоты (2)   Статистика Giada 0.13.4Статистика   Отзывы о Giada 0.13.4Отзывы (0)  
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4.62 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.62 из 5
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Giada - небольшая портативная многотрековая аудиостудия с открытым исходным кодом, с помощью которой можно легко в домашних условиях создавать различные композиции.

Программа включает в себя драм машину, секвенсор, управляемых с клавиатуры компьютера, возможность загружать и записывать до 32 дорожек, комбинируемые режимы воспроизведения, функции записи аудио с различных источников с автоматическим выбором каналов и компенсацией входной задержки, 32-битную плавающую точку и многое другое.

Что нового в Giada 0.13.4?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Giada:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 329
Разработчик
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Категории программыDJ Студии, микшеры
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