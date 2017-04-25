FL Studio (FruityLoops) 12.4.1 FL Studio (FruityLoops) - Хорошо себя зарекомендовавшая программа, имеющая в себе синтезатор, драм машину, сэмплы, и все то, что потребуется музыканту для создания Virtual DJ 8.2 b3663 / 7.4.7 Home / 6.1.2 Pro Превратите свой домашний ПК в продвинутую DJ-студию с помощью приложения Virtual DJ. В вашем распоряжении отличный набор опций и инструментов микширования в режиме SunVox 1.9.1 SunVox - небольшой, бесплатный, быстрый и мощный инструмент для создания музыки, который представляет собой секвенсор со встроенным модульным синтезатором и трекером

Sony Vegas Pro 14.0 Build 211 Sony Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа Voice Again 1.6.2 Voice Again - программа для замедления или ускорения воспроизведения любой аудиозаписи без изменения ее тональности MuseScore 2.0.3 MuseScore - бесплатный кроссплатформенный редактор нотных партитур с графическим представлением нот и возможностью их ввода как с клавиатуры компьютера, так и с