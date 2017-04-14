ManyCam для Windows

ManyCam 5.7.2

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Описание ManyCam 5.7.2Описание   Скачать ManyCam 5.7.2СКАЧАТЬ (81,65 Мб) Скриншоты ManyCam 5.7.2Скриншоты (2)   Статистика ManyCam 5.7.2Статистика   Отзывы о ManyCam 5.7.2Отзывы (20)  
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4.49 из 5, всего оценок - 113
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
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ManyCam - интересная программа, которая позволяет расширить возможности веб-камеры при использовании ее в различных приложениях, таких как например Skype, ICQ, MSN, CamFrog, PalTalk, Yahoo и др., добавляя на картинку различные спецэффекты.

Попробуйте записать видео с любой точки планеты, и при этом не выходите из дома - просто используйте накладывание фона. Также вы можете надеть на себя забавную шляпу или очки, прилепить усы или бороду. На сайте производителя огромный каталог различных эффектов, разбитых по категориям, которыми можно свободно воспользоваться.

Возможности ManyCam:

  • Добавление текста, даты, времени, логотипа, анимации и т.п.
  • Изменение фона (для корректного отображения необходимо иметь монотонный непрозрачный фон).
  • Распознает части человеческого лица и выбирает место наложения.
  • При сохранении настроек в ManyCam и открытии веб-камеры в любом приложении, вы имеете готовую картинку уже с выбранными эффектами.
  • Выбор веб-камеры из всех доступных устройств.

Еще одной полезной особенностью ManyCam является функция переключения камеры на рабочий стол вашего ПК, что позволит собеседнику видеть все, что происходит на вашем рабочем столе. Это может оказаться полезным, когда необходимо наглядно объясненить собеседнику что-либо, связанное с работой компьютера.

Что нового в ManyCam 5.7.2?
  • Исправлены ошибки.
  • Улучшена стабильность.
Скриншоты ManyCam:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)23 / 113 981
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВебкамера

Отзывы о программе ManyCam

Алексей про ManyCam 5.3.0 [02-06-2016]

v5.2 и 5.3 работают ещё хуже! И, как и всегда в Manycam (money, come!)) - ужасное воспроизведение любых видеофайлов. Даже с установленными LAVFilters,(( с которыми предыдущие версии игрались лучше, иногда... Но! Manycam это единственная прога с которой работает miniDV камера, через iLink кабель, в видеочате фейсбука) Но, опять же, при дисконнекте видео от DV-камеры приходится перезапускать Манюкам 5.3 (и 5.2)
И, почему-то, за стокамногалет они не научили свою прогу брать аудио из DV потока через ieee1394 интерфейс?! и за чЬто хотят денег "немерянно", непонятно?! lol xD
7 | | Ответить

Андрей про ManyCam 5.1.0 [01-01-2016]

Ошибку выбивает
Unable to display the page.
Please check your internet connection and again.

The program will now exit
3 | 3 | Ответить

Маша про ManyCam 4.1.2.3 [14-04-2015]

все классные видео эффекты платные 49 уе (2500 р) 0_о. (( оно того не стоит
1 | 4 | Ответить

Лидия. про ManyCam 4.0.109 [20-08-2014]

Программа обалденная. Но в последней версии убрать логотип можно, только если купить полную версию. =(
Печаль.
И способ Alex'а к новой версии не подходит.
1 | 3 | Ответить

Павел про ManyCam 4.0.109 [11-08-2014]

Не убирается логотип
2 | | Ответить

Falco в ответ Павел про ManyCam 4.0.109 [14-08-2014]

Переходим во вкладку "Видео" далее "Текст" далее убираем флажок возле "Показывать логотип ManyCam". Вот и все логотип пропадет.
Источник информации: https://videochat-ruletkaru.ru/manycam/
4 | 3 | Ответить

пидор ты в ответ Falco про ManyCam 5.1.0 [30-12-2015]

он пишет купите а потом уберайте
3 | | Ответить

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