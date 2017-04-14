ManyCam - интересная программа, которая позволяет расширить возможности веб-камеры при использовании ее в различных приложениях, таких как например Skype, ICQ, MSN, CamFrog, PalTalk, Yahoo и др., добавляя на картинку различные спецэффекты.

Попробуйте записать видео с любой точки планеты, и при этом не выходите из дома - просто используйте накладывание фона. Также вы можете надеть на себя забавную шляпу или очки, прилепить усы или бороду. На сайте производителя огромный каталог различных эффектов, разбитых по категориям, которыми можно свободно воспользоваться.

Возможности ManyCam:

Добавление текста, даты, времени, логотипа, анимации и т.п.

Изменение фона (для корректного отображения необходимо иметь монотонный непрозрачный фон).

Распознает части человеческого лица и выбирает место наложения.

При сохранении настроек в ManyCam и открытии веб-камеры в любом приложении, вы имеете готовую картинку уже с выбранными эффектами.

Выбор веб-камеры из всех доступных устройств.

Еще одной полезной особенностью ManyCam является функция переключения камеры на рабочий стол вашего ПК, что позволит собеседнику видеть все, что происходит на вашем рабочем столе. Это может оказаться полезным, когда необходимо наглядно объясненить собеседнику что-либо, связанное с работой компьютера.