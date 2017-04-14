ManyCam - интересная программа, которая позволяет расширить возможности веб-камеры при использовании ее в различных приложениях, таких как например Skype, ICQ, MSN, CamFrog, PalTalk, Yahoo и др., добавляя на картинку различные спецэффекты.
Попробуйте записать видео с любой точки планеты, и при этом не выходите из дома - просто используйте накладывание фона. Также вы можете надеть на себя забавную шляпу или очки, прилепить усы или бороду. На сайте производителя огромный каталог различных эффектов, разбитых по категориям, которыми можно свободно воспользоваться.
Возможности ManyCam:
Добавление текста, даты, времени, логотипа, анимации и т.п.
Изменение фона (для корректного отображения необходимо иметь монотонный непрозрачный фон).
Распознает части человеческого лица и выбирает место наложения.
При сохранении настроек в ManyCam и открытии веб-камеры в любом приложении, вы имеете готовую картинку уже с выбранными эффектами.
Выбор веб-камеры из всех доступных устройств.
Еще одной полезной особенностью ManyCamявляется функция переключения камеры на рабочий стол вашего ПК, что позволит собеседнику видеть все, что происходит на вашем рабочем столе. Это может оказаться полезным, когда необходимо наглядно объясненить собеседнику что-либо, связанное с работой компьютера.
v5.2 и 5.3 работают ещё хуже! И, как и всегда в Manycam (money, come!)) - ужасное воспроизведение любых видеофайлов. Даже с установленными LAVFilters,(( с которыми предыдущие версии игрались лучше, иногда... Но! Manycam это единственная прога с которой работает miniDV камера, через iLink кабель, в видеочате фейсбука) Но, опять же, при дисконнекте видео от DV-камеры приходится перезапускать Манюкам 5.3 (и 5.2)
И, почему-то, за стокамногалет они не научили свою прогу брать аудио из DV потока через ieee1394 интерфейс?! и за чЬто хотят денег "немерянно", непонятно?! lol xD 7 | | Ответить
Андрей про ManyCam 5.1.0 [01-01-2016]
Ошибку выбивает
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Please check your internet connection and again.
Falco в ответ Павел про ManyCam 4.0.109 [14-08-2014]
Переходим во вкладку "Видео" далее "Текст" далее убираем флажок возле "Показывать логотип ManyCam". Вот и все логотип пропадет.
Источник информации: https://videochat-ruletkaru.ru/manycam/ 4 | 3 | Ответить
пидор ты в ответ Falco про ManyCam 5.1.0 [30-12-2015]
ManyCam - интересная программа, которая позволяет расширить возможности веб-камеры при использовании ее в различных приложениях, таких как например Skype, CamFrog, PalTalk, Yahoo и др., добавляя на картинку различные спецэффекты
iSpy - программа, которая с помощью микрофона и веб-камеры позволяет следить за помещением, и при обнаружении любого движения или звука, сигнализирует об этом пользователю, отправив сообщение по электронной почте или с помощью SMS
Live WebCam - домашняя система видеонаблюдения, с помощью которой можно автоматически получать и сохранять изображения с веб-камеры. Присутствует режим автосъемки, возможность создания реалистичных анимированных аватаров (юзерпиков) и многое другое