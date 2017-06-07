Walk Band - если вы всегда мечтали научится играть на фортепьяно, но мешало отсутствие времени и отпугивали габариты музыкального инструмента, то это приложение для вас! Приложение не ограничивается одними клавишными, вы сможете попробовать сыграть на гитаре, барабанах или драм-машине. Программа обладает настолько естественным звуком и реалистичным интерфейсом, что складывается впечатление, будто играешь за настоящим инструментом.

Присутствует несколько режимов отображения клавиатуры, функция записи проигрываемой мелодии, импорт/экспорт на SDCard, а также множество различных обучающих примеров, которые помогут быстрее освоить азы игры, поскольку программа подскажет какие клавиши, и в какой последовательности следует нажимать.

В приложении можно добавить барабанные ритмы и гитарные аккорды к вашей мелодии на фортепиано.