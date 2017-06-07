GuitarTuna 4.0.7 для Android
GuitarTuna – удобный тюнер для настройки струнных инструментов. Поддерживаются акустическая и электро-гитара, бас-гитара, укулеле и другие. Для новичков будут
Запись звонков 4.16 для Android
Запись звонков - пожалуй одно из лучших приложений для записи входящих и исходящих телефонных вызовов для устройств под управлением ОС Android
Shazam 7.9.1-170505 для Android
Shazam – хотите все знать о звучащей рядом музыке? Запускайте приложение, нажимайте значок Shazam и через несколько секунд вы получите обширную информацию, от
Zaycev.net 5.1.2 для Android
Зайцев.нет – скачивайте музыку с популярных ресурсов zaycev.net и Вконтакте без необходимости посещения. Присутствует поиск по названию песни, исполнителю,
Супер диктофон 1.3.56 для Android
Супер диктофон - удобный во всех отношениях диктофон для Android-устройств
Text-To-Speech (TTS) Library 1.4 для Android
Text-To-Speech (TTS) Library - библиотека для Android-коммуникаторов, преобразующая текст в речь. Эта библиотека используется во многих других приложениях