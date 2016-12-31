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Одноклассники — клиент для одной из самых популярных социальных сетей в рунете, который поддерживает все функции мобильной версии Одноклассников. С его помощью вы сможете общаться с друзьями и родственниками, просматривать ленту, фотографии, публиковать фотографии, оставлять комментарии, делиться ссылками и многое другое.