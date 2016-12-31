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Одноклассники для Android

Одноклассники 16.12.22 Android

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Описание Одноклассники 16.12.22 AndroidОписание   Скачать Одноклассники 16.12.22 AndroidСКАЧАТЬ (32,51 Мб) Скриншоты Одноклассники 16.12.22 AndroidСкриншоты (6)   Статистика Одноклассники 16.12.22 AndroidСтатистика   Отзывы о Одноклассники 16.12.22 AndroidОтзывы (16)  
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4.20 из 5, всего оценок - 158
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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Одноклассники — клиент для одной из самых популярных социальных сетей в рунете, который поддерживает все функции мобильной версии Одноклассников. С его помощью вы сможете общаться с друзьями и родственниками, просматривать ленту, фотографии, публиковать фотографии, оставлять комментарии, делиться ссылками и многое другое.

С приложением вы узнаете какую музыку предпочитают ваши друзья и сможете поделиться своими любимыми треками. Также присутствует большое количество стикеров, наклеек и подарков, игр, видеороликов, возможность обсуждать актуальные новости, комментировать и оценивать фотографии и заметки. 

Что нового в Одноклассники 16.12.22 Android?
  • Если у вас не работают разделы Оценки, Оповещения, Обсуждения и другие, то вам нужно зайти в Play Маркет, найти приложение Android System WebView и обновить его. Причина проблемы не в приложении Одноклассники, а в Android System WebView.
Скриншоты Одноклассники:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)24 / 170 205
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети

Отзывы о программе Одноклассники

наталья про Одноклассники 16.5.5 Android [17-05-2016]

тупит очень, даже клавиатура не убирается, когда с сайта переходишь на рабочую панель телефона , такого ни с одной версии не было , стали выскакивать оповещания о дружбе , которые были давно приняты , а выходят как будто свежие и только что принятые по времени, если пишет какой то человек и у него на аве не стоит фото , то туда вставляется фото соседнего пользователя, что первое время вводило в замешательство, и не нужные разбирательства ,слетают страницы, надо нажимать повторно , пока всё , не знаю что дальше , а в остальном всё нравится
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Виктория про Одноклассники 4.3.1 для Android [29-07-2015]

Обновила до этой версии (4.3.1) и теперь в половине групп не отображаются картинки, одни белые квадраты! В том числе, в той, где я модератор! В альбомах только пустые квадраты!
И это не только у меня! У многих то же самое!
| 10 | Ответить

Валентина про Одноклассники 4.1.5 для Android [19-02-2015]

Помогите, пожалуйста!!! Установила это приложения, а на тел не приходят оповещения об смс!!! Это с чем связано? В настройках галочки проставила, а результат - ноль...
9 | 15 | Ответить

сергей про Одноклассники 4.1.1 для Android [17-12-2014]

тогда ,как быть,что делать,если утерян номер тел на котором профиль
| 3 | Ответить

сергей про Одноклассники 4.1.1 для Android [17-12-2014]

сука,вообще тупая сеть,как можно над фото изменить номер телефона если ты не можешь войти,в профили один номер тел а сейчас другой,что,страницу новую надо делать
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