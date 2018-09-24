Cool Reader оптимизирован для чтения художественной литературы. Он понимает формат большинства книг, скачанных с сайтов электронных библиотек. Распознает границы абзаца, заголовки, цитаты с использованием элементов AI. Поддерживает распаковку книг из архивов ZIP, RAR, ARJ, HA, LZH. Читает форматы html, rtf, doc (MS Word), txt, fb2 (FictionBook). Автоматически распознает русские кодировки dos, win, koi-8, а также latin, utf-8 и unicode. Чтение файлов в формате .txt, .doc, .html, .fb2 или .rtf с автоматическим распознаванием кодировки (cp866,cp1251,KOI-8r,latin-1,unicode,utf-8) и формата текста (абзацы, заголовки, цитаты).

Cool Reader — удобная программа для чтения электронных книг. Поддерживается переформатирование текста под любой размер шрифта, сглаживание (антиалиасинг) экранных шрифтов, полностью настраиваемая палитра, текстурированный фон, автолистание. Все это позволяет снизить нагрузку на зрение. Поддерживается чтение текста голосом при наличии движка TTS.

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