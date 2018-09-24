Cool Reader — удобная программа для чтения электронных книг. Поддерживается переформатирование текста под любой размер шрифта, сглаживание (антиалиасинг) экранных шрифтов, полностью настраиваемая палитра, текстурированный фон, автолистание. Все это позволяет снизить нагрузку на зрение. Поддерживается чтение текста голосом при наличии движка TTS.
Cool Reader оптимизирован для чтения художественной литературы. Он понимает формат большинства книг, скачанных с сайтов электронных библиотек. Распознает границы абзаца, заголовки, цитаты с использованием элементов AI. Поддерживает распаковку книг из архивов ZIP, RAR, ARJ, HA, LZH. Читает форматы html, rtf, doc (MS Word), txt, fb2 (FictionBook). Автоматически распознает русские кодировки dos, win, koi-8, а также latin, utf-8 и unicode. Чтение файлов в формате .txt, .doc, .html, .fb2 или .rtf с автоматическим распознаванием кодировки (cp866,cp1251,KOI-8r,latin-1,unicode,utf-8) и формата текста (абзацы, заголовки, цитаты).
Финансист - первая книга "Трилогии желания", выдающегося американского писателя Теодора Драйзера
Отзывы о программе Cool Reader
Dorofeevich про Cool Reader 3.1.2-102 для Android [27-11-2017]
Автор прекратил обновлять программу еще в 2015 году. Не удивительно, что она глючит на шестерке. Начал продвигать вариант читалки Cool Reader GL. Мне не кажется, что он не достиг с ним успехов, он хуже младшего брата по удобству и по возможности настроек. Потому на Андроид 6 пришлось отказаться от обоих в пользу иных читалок. Поработав с этими иными, могу сказать, что и шрифты, и прорисовка у них лучше. С файловой системой тоже не создают проблем. И очень комфортно читать. Похоже, время Cool'ов ушло, на softportal в октябре было 1,3 тыс. загрузок, хотя на пике популярности их число превышало 5 тыс. в месяц 2 | | Ответить
Kazuar про Cool Reader 3.1.2-102 для Android [09-05-2017]
В версии 3.2.1-102 правый отступ не работает :-( | | Ответить
Александр про Cool Reader 3.1.2-102 для Android [17-02-2017]
Пользуюсь этой читалкой 4-й месяц (андроид 4.3)По нарастающей начались глюки :
1.не открывает страницу, а отправляет в начало книги
2.не распаковывает ZIP, пришлось установить дополнительную программу
3.после установки закладки и выключении планшета при повторном включении книга исчезает из программы, а некоторые и из карты памяти
Надеюсь на Ваше содействие | 1 | Ответить
ALEX1942 в ответ Александр про Cool Reader 3.1.2-102 для Android [09-03-2017]
Пользуюсь давно,но примерно раз в неделю появляется запрос об отчёте по cool-reader Куда,чего и как- не понятно-может кто-нибудь разъяснит? | | Ответить
Joker про Cool Reader 3.1.2-102 для Android [09-08-2016]
Самая лучшая читалка на ведроиде, легковесная и эргономичная, красивый интерфейс. Качайте и надейтесь что разработчики не забудут обновлять сий замечательную программу | | Ответить
ОЛЕГ про Cool Reader 3.1.2-102 для Android [05-06-2016]
Прекрасная читалка, но после обновления Андроида на планшете Galaxy Tab A до 6.0.1 версии, Сr3 перестал видеть внешнюю карту на 32Гб, и надпись"программа cool reader остановлена" приходится читать КАЖДЫЕ ПОЛ-ЧАСА-ЧАС! Не паника, конечно, но и не "cool". Шлите дрова!
С уважением, Олег Панасюк
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