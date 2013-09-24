Курсы валют - бесплатный и удобный в использовании конвертер валют для портативных устройств на платформе Android. Поддерживаются практически все мировые валюты, а также присутствует интегрированный калькулятор. Для каждой валюты можно просмотреть динамику изменения курса в графическом виде, прочитать статью в Википедии, зафиксировать текущий курс и т.д.

Расширенный поиск позволяет искать по стране, коду, названию или символу валюты. Внешний вид приложений можно изменить, выбрав одну из двух тем: светлую или темную.