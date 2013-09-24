Курсы валют для Android

Курсы валют 2.3.9 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Курсы валют 2.3.9 для AndroidОписание   Скачать Курсы валют 2.3.9 для AndroidСКАЧАТЬ (4,62 Мб) Скриншоты Курсы валют 2.3.9 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Курсы валют 2.3.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Курсы валют 2.3.9 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Курсы валют - бесплатный и удобный в использовании конвертер валют для портативных устройств на платформе Android. Поддерживаются практически все мировые валюты, а также присутствует интегрированный калькулятор. Для каждой валюты можно просмотреть динамику изменения курса в графическом виде, прочитать статью в Википедии, зафиксировать текущий курс и т.д.

Расширенный поиск позволяет искать по стране, коду, названию или символу валюты. Внешний вид приложений можно изменить, выбрав одну из двух тем: светлую или темную. 

Что нового в Курсы валют 2.3.9 для Android?
  • Добавлена поддержка для ярлыков приложений.
  • Пользовательский интерфейс настроек и мелкие исправления.
Скриншоты Курсы валют:

function replyResponse( responseId, topId ) { //$("response_reply").value = 1; //$("response_parent_id").value = responseId; //$("response_top_id").value = topId; window.location = "http://www.softportal.com/response-24608-kursi-valyut-1.html?response_reply=1&response_parent_id="+ responseId +"&response_top_id="+ topId +"#form"; }

Отзывы о программе Курсы валют

Alex про Курсы валют 1.7.2 для Android [24-09-2013]

Не качайте это гавно, есть гораздо лучше
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.actonica.exchangerates&hl=ru
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

X-plore

MAPS.ME

Battery Doctor

Angry Birds Seasons

Drag Racing

World of Tanks Blitz

Angry Birds

BlaBlaCar

Angry Birds Space

Talking Ben the Dog

SimCity BuildIt

SofaScore

Angry Birds Rio

FBReader

MyScore

Fruit Nibblers

AppMgr III (App 2 SD)

Booking.com

World of Tanks Assistant

WebMoney Keeper

 
 