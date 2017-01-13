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Booking.com для Android

Booking.com 11.8.1 для Android

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Описание Booking.com 11.8.1 для AndroidОписание   Скачать Booking.com 11.8.1 для AndroidСКАЧАТЬ (29,31 Мб) Скриншоты Booking.com 11.8.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Booking.com 11.8.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Booking.com 11.8.1 для AndroidОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Booking.com - отличное приложение для путешественников, с помощью которого можно удобно искать и бронировать отели со своего Android-устройства.

Присутствуют все необходимые функции для поиска отелей, множество разнообразных поисковых фильтров, возможность просматривать фотографии отеля, читать отзывы посетителей и смотреть на карте месторасположение гостиницы. Каталог содержит более 800 000 отелей и апартаментов, а более 52 миллионов отзывов помогут удостовериться в правильности выбора. В избранном сохраняйте любимые отели и делитесь информацией с друзьями и близкими. 

Что нового в Booking.com 11.8.1 для Android?
  • Теперь у нас можно забронировать более 1 миллиона вариантов проживания по всему миру. Выбирайте среди отелей, домов для отпуска, апартаментов и многого другого. Когда-нибудь останавливались в плавучем доме? Предлагаем варианты от Амстердама до Вьетнама. Ищете апартаменты в центре города? Выбирайте от Рима до Рио-де-Жанейро. От роскошных отелей до недорогих хостелов. Выбор жилья — важная часть путешествия.
Скриншоты Booking.com:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 071
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск
 Программа Booking.com отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Booking.com

Admin

Отзывов о программе Booking.com 11.8.1 для Android пока нет, можете добавить...

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