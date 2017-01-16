SuperRam - это инструмент для оптимизации и управления компьютерной памятью. Работать с программой просто - с ней справится даже человек, никогда раньше не работавший с подобными утилитами. Вам будет достаточно выбрать объем памяти, который будет использоваться, и объем, который следует освободить, после чего нажать кнопку "ОК". Остальное сделает программа сделает самостоятельно.

Эффект, как уверяют создатели программы, будет заметен моментально - выразится это, конечно же, в первую очередь, в быстродействии программ, которые до этого могли отчаянно "тормозить". Кроме этого, программа всегда покажет вам график, на котором ясно видно, какой объем памяти используется, а какой - свободен.