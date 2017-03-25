Steam для Windows

Steam 1481318740 (22.03.2017)

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Описание Steam 1481318740 (22.03.2017)Описание   Скачать Steam 1481318740 (22.03.2017)СКАЧАТЬ (1,38 Мб) Скриншоты Steam 1481318740 (22.03.2017)Скриншоты (9)   Статистика Steam 1481318740 (22.03.2017)Статистика   Отзывы о Steam 1481318740 (22.03.2017)Отзывы (19)  
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4.26 из 5, всего оценок - 331
  • Рейтинг программы - 4.26 из 5
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Steam - игровая Интернет-платформа, с помощью которой можно легко скачивать, загружать, играть, обновлять и активировать игры через Интернет. Есть возможность купить, загрузить и сыграть в более чем 1 100 игр с любого компьютера.

Функции платформы:

  • Сетевые игры. Проверка версий всех подключенных клиентов и серверов, для обеспечения их совместимости, ведение мониторинга пользователей, блокировка аккаунтов, которые ведут нечестную игру.
  • Steam Cloud. Сохранение настроек конфигурации, настроек клавиш и др.
  • Match Making. Позволяет играть матч, т.е., некий человек создает игру, необходимые настройки для игры, может набирать команду из друзей по приглашению, а также выгонять их из игры.
  • Steam Community. Создание своей веб странички в системе, общение в чате, используя микрофон.
  • Автоматические обновления игр Steam.
  • Проверка при запуске наличия всех необходимых файлов для работоспособностии игр Steam.
  • Поддержка смены скинов и цветовых настроек интерфейса.
  • Создание резервных копий игр, которые были куплены через этот клиент. При переинсталяции игры, не нужно скачивать файлы с сервера заново.
  • Со своего аккаунта, вы можете активировать приобретенные игры, и совершать покупки с помощью клиента Steam.
Что нового в Steam 1481318740 (22.03.2017)?
  • Исправлена ошибка, из-за которой не сохранялись ярлыки для игр при перезагрузке.
  • Исправлено несколько редких сбоев и зависаний.
  • Исправлена ошибка с несколькими контроллерами Xbox, где один контроллер мог зарегистрировать двойной вход, а другой не регистрировал входные данные.
  • Снижение заикания и задержки при потоковой передаче с компьютера с гигабитным сетевым интерфейсом на компьютер с интерфейсом 100 Мбит.
  • Добавлена поддержка для подключаемых наушников на потоковом клиентском компьютере.
  • Добавлена поддержка виртуального аудиодрайвера VB-CABLE стороннего производителя для улучшения потоковой обработки звука в формате 5.1.
  • Исправлен источник случайных заиканий при захвате видео с главного компьютера.
  • Исправлено ограничение частоты кадров видео при использовании Steam Link только для потокового аудио или для удаленного ввода.
Скриншоты Steam:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 161 998
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты - Загрузка файлов
 Вирусов нет в Steam 2.10.91.91 (29.12.2015) ( 4 Апрель 2016)

Отзывы о программе Steam

Сергей Ахеревший про Steam 2.10.91.91 (12.08.2015) [23-01-2016]

Короче пришлось качать с этого сайта но по 2 ссылке(тоесть с их)
2 | 5 | Ответить

Вудлак про Steam 2.10.91.91 (12.08.2015) [18-08-2015]

Стим полное дерьмо и в добавок еще учень тупая я с официальногосайта скачивал всё равно дерьмо торрент в сто раз лучше я эту прогу удоляю навсегда она нафик не нужна это малолетки рубаються в игы там по сети и продают значки достижения процессор грузит и оперативу жрёт вот и всё что эта прога умеет
| 15 | Ответить

steamuser про Steam от 14.05.2015 [23-05-2015]

They sell games that do not start or bugged, stealing your money.
Buy there only via paypal or you`ll be deceived!!!
1 | | Ответить

Alex про Steam 012 (22.08.2014) [15-10-2014]

I just got a Steam Wallet card pin for free! :D
1 | | Ответить

Рубила про Steam v012 (2014-02-17) [11-03-2014]

Классная вещь. Играю в одно удовольствие.
| 3 | Ответить

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