Steam - игровая Интернет-платформа, с помощью которой можно легко скачивать, загружать, играть, обновлять и активировать игры через Интернет. Есть возможность купить, загрузить и сыграть в более чем 1 100 игр с любого компьютера.
Функции платформы:
Сетевые игры. Проверка версий всех подключенных клиентов и серверов, для обеспечения их совместимости, ведение мониторинга пользователей, блокировка аккаунтов, которые ведут нечестную игру.
Steam Cloud. Сохранение настроек конфигурации, настроек клавиш и др.
Match Making. Позволяет играть матч, т.е., некий человек создает игру, необходимые настройки для игры, может набирать команду из друзей по приглашению, а также выгонять их из игры.
Steam Community. Создание своей веб странички в системе, общение в чате, используя микрофон.
Автоматические обновления игр Steam.
Проверка при запуске наличия всех необходимых файлов для работоспособностии игр Steam.
Поддержка смены скинов и цветовых настроек интерфейса.
Создание резервных копий игр, которые были куплены через этот клиент. При переинсталяции игры, не нужно скачивать файлы с сервера заново.
Со своего аккаунта, вы можете активировать приобретенные игры, и совершать покупки с помощью клиента Steam.
Что нового в Steam 1481318740 (22.03.2017)?
Исправлена ошибка, из-за которой не сохранялись ярлыки для игр при перезагрузке.
Исправлено несколько редких сбоев и зависаний.
Исправлена ошибка с несколькими контроллерами Xbox, где один контроллер мог зарегистрировать двойной вход, а другой не регистрировал входные данные.
Снижение заикания и задержки при потоковой передаче с компьютера с гигабитным сетевым интерфейсом на компьютер с интерфейсом 100 Мбит.
Добавлена поддержка для подключаемых наушников на потоковом клиентском компьютере.
Добавлена поддержка виртуального аудиодрайвера VB-CABLE стороннего производителя для улучшения потоковой обработки звука в формате 5.1.
Исправлен источник случайных заиканий при захвате видео с главного компьютера.
Исправлено ограничение частоты кадров видео при использовании Steam Link только для потокового аудио или для удаленного ввода.
Сергей Ахеревший про Steam 2.10.91.91 (12.08.2015) [23-01-2016]
Короче пришлось качать с этого сайта но по 2 ссылке(тоесть с их) 2 | 5 | Ответить
Вудлак про Steam 2.10.91.91 (12.08.2015) [18-08-2015]
Стим полное дерьмо и в добавок еще учень тупая я с официальногосайта скачивал всё равно дерьмо торрент в сто раз лучше я эту прогу удоляю навсегда она нафик не нужна это малолетки рубаються в игы там по сети и продают значки достижения процессор грузит и оперативу жрёт вот и всё что эта прога умеет | 15 | Ответить
steamuser про Steam от 14.05.2015 [23-05-2015]
They sell games that do not start or bugged, stealing your money.
Buy there only via paypal or you`ll be deceived!!! 1 | | Ответить
Alex про Steam 012 (22.08.2014) [15-10-2014]
I just got a Steam Wallet card pin for free! :D 1 | | Ответить
Рубила про Steam v012 (2014-02-17) [11-03-2014]
Классная вещь. Играю в одно удовольствие. | 3 | Ответить
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