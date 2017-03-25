ArtMoney 7.45.1 Pro ArtMoney - приложение для заядлых геймеров, с помощью которого можно получить бесконечные ресурсы, патроны, бессмертие, прокачать опыт и прочие полезные плюшки. Программа справится даже с теми играми, которые кодируют свои данные Fraps 3.5.99 Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК видеокарты, поскольку программа может вычислить количество кадров в секунду (FPS) Game Booster 4.2.45.0 / 3.7.0.11 Game Booster - бесплатное приложение, благодаря которому геймеры смогут легко добиться максимального быстродействия в любимой игре. Программа дает возможность оптимизировать настройки ОС как в ручном, так и в автоматическом режиме

RaidCall 8.2.0 RaidCall - популярное приложение для настройки связи у геймеров. Идеально подойдет для командного общения в MMORPG и шутер-играх. Качественный звук, минимальная задержка, мгновенная передача сообщений - вы всегда на связи и на одной волне с командой ArtMoney 7.45.1 SE ArtMoney - отличная возможность упростить прохождение любимой игры, не забивая себе голову собиранием ресурсов, накоплением опыта, количеством боеприпасов и пр. Имеется встроенная справка, которая снимет все вопросы даже у новичков Razer Cortex 8.0.104.420 Повышайте эффективность компьютера, высвобождайте дополнительные мощности, чтобы насладиться любимой игрой без лагов и тормозов с помощью Razer Cortex. Утилита идеально подойдет геймерам, отключая ненужные процессы и делая полный фокус только на игре