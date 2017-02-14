Anatoly про Wise Care 365 4.30.418 [08-11-2016]
тестирую wise care 365 pro 4.50 полет нормальный дрова если у кого слетаю сделайте backup на всякий случай а так прога нормальная и ни че не глючит ,да и если в какой утилите не разбираетесь галочки в чеках лучше не ставить обойдитесь просто стандартным набором по умолчанию ,собственно все .
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Nickon про Wise Care 365 4.1.6.402 [13-05-2016]
САМАЯ ОТСТОЙНАЯ ПРОГРАММА!!! ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ!!! ИЗ ВСЕХ, Что Я ВИДЕЛ!
Если хотите убить Систему, пользуйтесь! Мне убила всё что можно было, чувствую придётся переустанавливать Windows, потому что даже откатить своё барахло назад не может.
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Виталий! про Wise Care 365 4.13.398 [09-04-2016]
Хочу и свое мнение оставить! У меня 2 компа, оба с ХР,один для интернета, другой как рабочая машина. На 2х компах стоит разные материнки, в разницу в 3 года выпуска. На одном ПК, все было без проблем, не мог нарадоваться, и до сих пор. На другом, более раннем, старее ПО, возникли серьезные проблемы. Именно эта программа была виновница серьезных проблем. Она действительно, что то снесла! Систему не переустанавливал, т.к имею всегда КЛОНЫ и резервные копии. Восстановил за 15 минут. Потом опять, эксперименты... Уж очень нравится эта программа...Действительно, ком работает лучше. Но УВЫ... результат, то же... Она сносит и нужное, и не нужное... Поэтому, ОНА- ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ПРОГРАММА. Полностью согласен с тем, кто ее чуть не проклинает... Я просто не такой злой потому, что легко отделался!
Мало того, после установки. другая программа Uninstall Tool показала странное: Библиотеки все показывают красным, что вот только установили, хотя это было установлено еще 3 года назад! Даже даты записала как новые! ( Она затронула около 10 других программ, все библиотеки) Ну разве это нормальная программа? Я уже думал попробовать переустановить эти 10 программ по новому, библиотеки, чтобы оставить это чудо программу. Пока в стадии эксперимента.
Совет всем один, и однозначный:
Не в коем случае не ставить НЕ ИМЕЯ КЛОНА, ИЛИ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ СИСТЕМЫ!
И попользуйтесь пару недель, прежде чем радоваться!
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