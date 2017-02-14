Wise Care 365 для Windows

Wise Care 365 4.55

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Wise Care 365 4.55Описание   Скачать Wise Care 365 4.55СКАЧАТЬ (7,95 Мб) Скриншоты Wise Care 365 4.55Скриншоты (10)   Статистика Wise Care 365 4.55Статистика   Отзывы о Wise Care 365 4.55Отзывы (48)  
Оцените программу!
4.55 из 5, всего оценок - 60
  • Рейтинг программы - 4.55 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wise Care 365 - мощный программный комплекс системных утилит все-в-одном для оптимизации, настройки и очистки ПК. Отличное решение для повышения производительности системы. Есть возможность создания точки восстановления и полной копии реестра.

Особенности приложения:

  • Очистка, дефрагментация и оптимизация реестра Windows.
  • Дефрагментация и освободждение места на жестком диске.
  • Удаление истории посещенных интернет-страниц, используемых файлов и т.п.
  • Восстановление потерянных файлов.
  • Возможность скрытия важных файлов и папок.
  • Предотвращение несанкционированного использования личных данных.
  • Освобождение памяти для повышения производительности игр и ПО.
  • Опция "One Click Tune-up" для быстрой оптимизации компьютера.
  • Высокая скорость сканирования.
Что нового в Wise Care 365 4.55?
  • Обновлены языковые переводы.
  • Исправление небольших ошибок.
  • Улучшения интерфейса.
Скриншоты Wise Care 365:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)19 / 59 083
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация - Реестр, Автозагрузка - Очистка диска

Отзывы о программе Wise Care 365

Anatoly про Wise Care 365 4.30.418 [08-11-2016]

тестирую wise care 365 pro 4.50 полет нормальный дрова если у кого слетаю сделайте backup на всякий случай а так прога нормальная и ни че не глючит ,да и если в какой утилите не разбираетесь галочки в чеках лучше не ставить обойдитесь просто стандартным набором по умолчанию ,собственно все .
| | Ответить

Алексей про Wise Care 365 4.1.6.402 [15-05-2016]

После дефрагментации этой программой ком стал ужасно тупить пришлось переустанавливать винду.
| | Ответить

Nickon про Wise Care 365 4.1.6.402 [13-05-2016]

САМАЯ ОТСТОЙНАЯ ПРОГРАММА!!! ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ!!! ИЗ ВСЕХ, Что Я ВИДЕЛ!

Если хотите убить Систему, пользуйтесь! Мне убила всё что можно было, чувствую придётся переустанавливать Windows, потому что даже откатить своё барахло назад не может.
| | Ответить

Виталий! про Wise Care 365 4.13.398 [09-04-2016]

Хочу и свое мнение оставить! У меня 2 компа, оба с ХР,один для интернета, другой как рабочая машина. На 2х компах стоит разные материнки, в разницу в 3 года выпуска. На одном ПК, все было без проблем, не мог нарадоваться, и до сих пор. На другом, более раннем, старее ПО, возникли серьезные проблемы. Именно эта программа была виновница серьезных проблем. Она действительно, что то снесла! Систему не переустанавливал, т.к имею всегда КЛОНЫ и резервные копии. Восстановил за 15 минут. Потом опять, эксперименты... Уж очень нравится эта программа...Действительно, ком работает лучше. Но УВЫ... результат, то же... Она сносит и нужное, и не нужное... Поэтому, ОНА- ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ПРОГРАММА. Полностью согласен с тем, кто ее чуть не проклинает... Я просто не такой злой потому, что легко отделался!
Мало того, после установки. другая программа Uninstall Tool показала странное: Библиотеки все показывают красным, что вот только установили, хотя это было установлено еще 3 года назад! Даже даты записала как новые! ( Она затронула около 10 других программ, все библиотеки) Ну разве это нормальная программа? Я уже думал попробовать переустановить эти 10 программ по новому, библиотеки, чтобы оставить это чудо программу. Пока в стадии эксперимента.
Совет всем один, и однозначный:
Не в коем случае не ставить НЕ ИМЕЯ КЛОНА, ИЛИ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ СИСТЕМЫ!
И попользуйтесь пару недель, прежде чем радоваться!
1 | | Ответить

татьяна про Wise Care 365 4.11 [31-03-2016]

Сначала очистил на 2 ГКБ,нормально-через пол-часа вернулось почти треть. Как зто?
| | Ответить

Читать все отзывы (48) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Adobe Flash Player

Calibre

CCleaner

RoboForm

Notepad++

Light Alloy

ProgDVB

CDBurnerXP

The Bat! Home

SUMo

Battery Mode

CheMax Rus

Opera

Hard Disk Sentinel

ACE Stream

Virtual DJ

Kodi

GPU-Z

K-Lite Codec Pack

Балаболка

 
 