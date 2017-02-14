Wise Care 365 4.55 Описание СКАЧАТЬ ( 7,95 Мб) Скриншоты (10) Статистика Отзывы (48) Оцените программу!

4.55 из 5, всего оценок - 60 Рейтинг программы - 4.55 из 5

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5 Wise Care 365 - мощный программный комплекс системных утилит все-в-одном для оптимизации, настройки и очистки ПК. Отличное решение для повышения производительности системы. Есть возможность создания точки восстановления и полной копии реестра. Особенности приложения: Очистка, дефрагментация и оптимизация реестра Windows.

Дефрагментация и освободждение места на жестком диске.

Удаление истории посещенных интернет-страниц, используемых файлов и т.п.

Восстановление потерянных файлов.

Возможность скрытия важных файлов и папок.

Предотвращение несанкционированного использования личных данных.

Освобождение памяти для повышения производительности игр и ПО.

Опция "One Click Tune-up" для быстрой оптимизации компьютера.

Высокая скорость сканирования. Что нового в Wise Care 365 4.55?

Обновлены языковые переводы.

Исправление небольших ошибок.

Улучшения интерфейса. Скриншоты Wise Care 365: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95 Ограничение в работе программы функциональные ограничения Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 19 / 59 083 Разработчик WiseCleaner Последнее обновление 14.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Настройка, оптимизация - Реестр, Автозагрузка - Очистка диска Отзывы о программе Wise Care 365 Anatoly тестирую wise care 365 pro 4.50 полет нормальный дрова если у кого слетаю сделайте backup на всякий случай а так прога нормальная и ни че не глючит ,да и если в какой утилите не разбираетесь галочки в чеках лучше не ставить обойдитесь просто стандартным набором по умолчанию ,собственно все .

| | Ответить Алексей После дефрагментации этой программой ком стал ужасно тупить пришлось переустанавливать винду.

| | Ответить Nickon САМАЯ ОТСТОЙНАЯ ПРОГРАММА!!! ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ!!! ИЗ ВСЕХ, Что Я ВИДЕЛ!



Если хотите убить Систему, пользуйтесь! Мне убила всё что можно было, чувствую придётся переустанавливать Windows, потому что даже откатить своё барахло назад не может.

| | Ответить Виталий! Хочу и свое мнение оставить! У меня 2 компа, оба с ХР,один для интернета, другой как рабочая машина. На 2х компах стоит разные материнки, в разницу в 3 года выпуска. На одном ПК, все было без проблем, не мог нарадоваться, и до сих пор. На другом, более раннем, старее ПО, возникли серьезные проблемы. Именно эта программа была виновница серьезных проблем. Она действительно, что то снесла! Систему не переустанавливал, т.к имею всегда КЛОНЫ и резервные копии. Восстановил за 15 минут. Потом опять, эксперименты... Уж очень нравится эта программа...Действительно, ком работает лучше. Но УВЫ... результат, то же... Она сносит и нужное, и не нужное... Поэтому, ОНА- ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ПРОГРАММА. Полностью согласен с тем, кто ее чуть не проклинает... Я просто не такой злой потому, что легко отделался!

Мало того, после установки. другая программа Uninstall Tool показала странное: Библиотеки все показывают красным, что вот только установили, хотя это было установлено еще 3 года назад! Даже даты записала как новые! ( Она затронула около 10 других программ, все библиотеки) Ну разве это нормальная программа? Я уже думал попробовать переустановить эти 10 программ по новому, библиотеки, чтобы оставить это чудо программу. Пока в стадии эксперимента.

Совет всем один, и однозначный:

Не в коем случае не ставить НЕ ИМЕЯ КЛОНА, ИЛИ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ СИСТЕМЫ!

И попользуйтесь пару недель, прежде чем радоваться!

1 | | Ответить татьяна Сначала очистил на 2 ГКБ,нормально-через пол-часа вернулось почти треть. Как зто?

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