Mp3tag - утилита, при помощи которой вы сможете достаточно легко и быстро отредактировать ID3-тэги и комментарии в аудио файлах. Присутствует возможность импорта/экспорта информации, создания плейлистов, поддержка работы с онлайновой базой freedb для получения данных о музыкальных исполнителях, авторах и т.п.
Прекрасная, божественная программа, лучшая в своем роде. Только благодаря ей удалось навести порядок в своем скопище аудио. Чуть-чуть к ней привыкнуть - и редактирование тегов превращается в увлекательный понятный процесс. От души рекомендую всем, кому надоел бардак в музыкальной коллекции. | | Ответить
Андрей в ответ Юрий про Mp3tag 2.80b [14-01-2017]
Не знаю что подумать.Скачал тут.Все хорошо работает,но на 4 или может 5 запуске мой dr Web вышиб эту программу.exe файл сработал как троян.Пока не удалил в панели управления и не перегрузил комп,новый скачанный за рубежом setup не хотел устанавливаться.Вопрос какая гнида портит программы???? | | Ответить
Стас про Mp3tag 2.66 [27-01-2015]
На редкость дубовая прога.
Так неудобно реализовать работу с тегами - еще надо постараться | | Ответить
Андрей про Mp3tag 2.55а [28-05-2013]
В программе после редактирования всё выглядит "ОК" , после копирования на телефон никаких изменений, всё как и было. Такое впечатление что изменения видит только эта программа.Отсюда и одна звёздочка, жаль меньше нельзя поставить! | 1 | Ответить
Слава Украине в ответ Андрей про Mp3tag 2.61d [15-07-2014]
Рукожоп ты,Андрей! У меня все хорошо редактирует, проверь свои крюки 2 | | Ответить
Ixnay про Mp3tag 2.55а [05-05-2013]
Великолепная программа! В разы быстрее и удобнее Mp3Tag от Maniac Tools! 3 | | Ответить