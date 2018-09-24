Mp3tag для Windows

Mp3tag 2.90a

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Описание Mp3tag 2.90aОписание   Скачать Mp3tag 2.90aСКАЧАТЬ (3,47 Мб) Скриншоты Mp3tag 2.90aСкриншоты (9)   Статистика Mp3tag 2.90aСтатистика   Отзывы о Mp3tag 2.90aОтзывы (17)  
Оцените программу!
4.58 из 5, всего оценок - 75
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
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Mp3tag - утилита, при помощи которой вы сможете достаточно легко и быстро отредактировать ID3-тэги и комментарии в аудио файлах. Присутствует возможность импорта/экспорта информации, создания плейлистов, поддержка работы с онлайновой базой freedb для получения данных о музыкальных исполнителях, авторах и т.п.

Программа поддерживает следующие аудио форматы:

  • Advanced Audio Coding (aac)
  • Free Lossless Audio Codec (flac)
  • Monkey's Audio (ape)
  • Mpeg Layer 3 (mp3)
  • MPEG-4 (mp4 / m4a / m4b / iTunes compatible)
  • Musepack (mpc)
  • Ogg Vorbis (ogg)
  • OptimFROG (ofr)
  • OptimFROG DualStream (ofs)
  • Speex (spx)
  • Tom's Audio Kompressor (tak)
  • True Audio (tta)
  • Windows Media Audio (wma)
  • WavPack (wv)
Что нового в Mp3tag 2.90a?
  • Новые и обновленные языковые файлы.
  • Различные улучшения и добавления.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Mp3tag:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)23 / 71 956
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыTag редакторы
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Отзывы о программе Mp3tag

Денис про Mp3tag 2.80b [15-12-2016]

Супер!
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Юрий про Mp3tag 2.72a [26-11-2015]

Прекрасная, божественная программа, лучшая в своем роде. Только благодаря ей удалось навести порядок в своем скопище аудио. Чуть-чуть к ней привыкнуть - и редактирование тегов превращается в увлекательный понятный процесс. От души рекомендую всем, кому надоел бардак в музыкальной коллекции.
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Андрей в ответ Юрий про Mp3tag 2.80b [14-01-2017]

Не знаю что подумать.Скачал тут.Все хорошо работает,но на 4 или может 5 запуске мой dr Web вышиб эту программу.exe файл сработал как троян.Пока не удалил в панели управления и не перегрузил комп,новый скачанный за рубежом setup не хотел устанавливаться.Вопрос какая гнида портит программы????
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Стас про Mp3tag 2.66 [27-01-2015]

На редкость дубовая прога.
Так неудобно реализовать работу с тегами - еще надо постараться
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Андрей про Mp3tag 2.55а [28-05-2013]

В программе после редактирования всё выглядит "ОК" , после копирования на телефон никаких изменений, всё как и было. Такое впечатление что изменения видит только эта программа.Отсюда и одна звёздочка, жаль меньше нельзя поставить!
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Слава Украине в ответ Андрей про Mp3tag 2.61d [15-07-2014]

Рукожоп ты,Андрей! У меня все хорошо редактирует, проверь свои крюки
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Ixnay про Mp3tag 2.55а [05-05-2013]

Великолепная программа! В разы быстрее и удобнее Mp3Tag от Maniac Tools!
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