Wise Game Booster для Windows

Wise Game Booster 1.39

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Описание Wise Game Booster 1.39Описание   Скачать Wise Game Booster 1.39СКАЧАТЬ (1,77 Мб) Скриншоты Wise Game Booster 1.39Скриншоты (4)   Статистика Wise Game Booster 1.39Статистика   Отзывы о Wise Game Booster 1.39Отзывы (3)  
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4.73 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 4.73 из 5
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Wise Game Booster - бесплатный инструмент для увеличения быстродействия игр на компьютере, за счет оптимизации настроек системы. Сочетание нескольких вариантов оптимизации поможет полностью раскрыть потенциал вашего компьютера.

Возможности программы:

  • Оптимизация системы.
  • Управление процессами и с службами Windows.
  • Настройка работы служб.
  • Ручной режим оптимизации.
  • Оптимизация всех параметров в один клик.
  • Защитные механизмы, которые позволяют вернуть систему в исходное состояние.
Что нового в Wise Game Booster 1.39?
  • Обновлены переводы
  • Улучшен интерфейс
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Wise Game Booster:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 17 554
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты - Настройка, оптимизация

Отзывы о программе Wise Game Booster

Valero про Wise Game Booster 1.26.36 [25-07-2014]

Еще хорошая прога Game Prelauncher 301
3 | | Ответить

Андрей про Wise Game Booster 1.09.18 [22-03-2013]

Вроде как реально помогает! Игра "Need For Speed - Hot Porsuit 2010" - Тормозила, сейчас почти нет тормозов! AMD Athlon 2.5GHz, такого ЦП мало, но с этой прогой норм!
4 | 3 | Ответить

Amadeus в ответ Андрей про Wise Game Booster 1.37.46 [03-06-2016]

Производительность игры больше зависит от видеокарты.
1 | 1 | Ответить

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