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1by1 для Windows

1by1 1.90

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Описание 1by1 1.90Описание   Скачать 1by1 1.90СКАЧАТЬ (191 Кб) Скриншоты 1by1 1.90Скриншоты (8)   Статистика 1by1 1.90Статистика   Отзывы о 1by1 1.90Отзывы (32)  
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4.72 из 5, всего оценок - 43
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
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1by1 — миниатюрный и совершенно бесплатный медиаплеер, предназначенный для воспроизведения музыкальных файлов (при наличии соответствующих кодеков). Программа проста в управлении, неприхотлива к ресурсам, может обрабатывать целые каталоги и диски, имеет эксплорероподобный интерфейс, поддерживает работу с плагинами от WinAmp, имеет поддержку Cue Sheets.

Что нового в 1by1 1.90?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты 1by1:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 18 198
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры

Отзывы о программе 1by1

Basic про 1by1 1.75 [03-02-2012]

превосходный плеерок, поддерживает плагины ВинАмпа. в нете можно найти русифицированные версии.
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Teodoros про 1by1 1.75 [15-12-2011]

Програмка СУПЕР!!! ДУже маленька, і наджвичайно зручна в користуванні, вінамп близько не стоїть в зручності користування!! Звук також чудовий!!! Користувався давно, скачав новий вінамп, але знову переходжу на 1by1!!! 100 БАлІв
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Bushman про 1by1 1.75 [30-07-2011]

Что особенно хорошо в этой програмке, так это звуковое расширение. Ну прям есть свой компрессор, лимитер. Звук делается особенно несравненным.
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Vladimir про 1by1 1.75 [18-07-2011]

Мне нравиться плеер 1by1 1.75 благодаря поддержке старинного формата VQF. У меня много записей в этом качественном фомате. На слух на качественной аппаратуре звучит лучше чем формат MP3.
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O.E.s про 1by1 1.75 [14-06-2011]

самый маленький в мире.Браво создатели!
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