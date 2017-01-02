1by1 — миниатюрный и совершенно бесплатный медиаплеер, предназначенный для воспроизведения музыкальных файлов (при наличии соответствующих кодеков). Программа проста в управлении, неприхотлива к ресурсам, может обрабатывать целые каталоги и диски, имеет эксплорероподобный интерфейс, поддерживает работу с плагинами от WinAmp, имеет поддержку Cue Sheets.
превосходный плеерок, поддерживает плагины ВинАмпа. в нете можно найти русифицированные версии. | | Ответить
Teodoros про 1by1 1.75 [15-12-2011]
Програмка СУПЕР!!! ДУже маленька, і наджвичайно зручна в користуванні, вінамп близько не стоїть в зручності користування!! Звук також чудовий!!! Користувався давно, скачав новий вінамп, але знову переходжу на 1by1!!! 100 БАлІв | | Ответить
Bushman про 1by1 1.75 [30-07-2011]
Что особенно хорошо в этой програмке, так это звуковое расширение. Ну прям есть свой компрессор, лимитер. Звук делается особенно несравненным. | | Ответить
Vladimir про 1by1 1.75 [18-07-2011]
Мне нравиться плеер 1by1 1.75 благодаря поддержке старинного формата VQF. У меня много записей в этом качественном фомате. На слух на качественной аппаратуре звучит лучше чем формат MP3. | | Ответить
O.E.s про 1by1 1.75 [14-06-2011]
самый маленький в мире.Браво создатели! | | Ответить