1by1 — миниатюрный и совершенно бесплатный медиаплеер, предназначенный для воспроизведения музыкальных файлов (при наличии соответствующих кодеков). Программа проста в управлении, неприхотлива к ресурсам, может обрабатывать целые каталоги и диски, имеет эксплорероподобный интерфейс, поддерживает работу с плагинами от WinAmp, имеет поддержку Cue Sheets.

Отзывы о программе 1by1 Basic превосходный плеерок, поддерживает плагины ВинАмпа. в нете можно найти русифицированные версии.

| | Ответить Teodoros Програмка СУПЕР!!! ДУже маленька, і наджвичайно зручна в користуванні, вінамп близько не стоїть в зручності користування!! Звук також чудовий!!! Користувався давно, скачав новий вінамп, але знову переходжу на 1by1!!! 100 БАлІв

| | Ответить Bushman Что особенно хорошо в этой програмке, так это звуковое расширение. Ну прям есть свой компрессор, лимитер. Звук делается особенно несравненным.

| | Ответить Vladimir Мне нравиться плеер 1by1 1.75 благодаря поддержке старинного формата VQF. У меня много записей в этом качественном фомате. На слух на качественной аппаратуре звучит лучше чем формат MP3.

| | Ответить O.E.s самый маленький в мире.Браво создатели!

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