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DEAD TRIGGER для Android

DEAD TRIGGER 1.9.5 для Android

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Описание DEAD TRIGGER 1.9.5 для AndroidОписание   Скачать DEAD TRIGGER 1.9.5 для AndroidСКАЧАТЬ (12,65 Мб) Скриншоты DEAD TRIGGER 1.9.5 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика DEAD TRIGGER 1.9.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о DEAD TRIGGER 1.9.5 для AndroidОтзывы (0)  Видеоролик к программе DEAD TRIGGER 1.9.5 для AndroidВидеоролик  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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DEAD TRIGGER – захватывающий и кровавый зомби-шутер. Вы – один из немногих выживших на планете после эпидемии.

Сразитесь с бесконечными толпами зомби в основном квесте или в дополнительных сценариях с помощью разнообразного оружия. 3D графика и мощный саундтрек помогут насладиться игрой.

Особенности игры:

  • Потрясающая графика и эффекты.
  • Проходите компанию или выполняйте случайные миссии.
  • Большой арсенал режущего, стреляющего и взрывающего оружия.
  • Мины, гранаты, аптечки, радар и другая экипировка.
Скриншоты DEAD TRIGGER:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 5 312
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D

Отзывы о программе DEAD TRIGGER

Admin

Отзывов о программе DEAD TRIGGER 1.9.5 для Android пока нет, можете добавить...

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