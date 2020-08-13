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Real Steel Boxing Champions для Android

Real Steel Boxing Champions 2.5.121 для Android

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Описание Real Steel Boxing Champions 2.5.121 для AndroidОписание   Скачать Real Steel Boxing Champions 2.5.121 для AndroidСКАЧАТЬ (44,04 Мб) Скриншоты Real Steel Boxing Champions 2.5.121 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Real Steel Boxing Champions 2.5.121 для AndroidСтатистика   Отзывы о Real Steel Boxing Champions 2.5.121 для AndroidОтзывы (0)  
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Real Steel Boxing Champions - сконструируйте собственного боевого робота и попробуйте деклассировать своего противника в режиме боя один на один с помощью техники, комбинации джебов и разнообразных ударов.

Присутствует возможность участвовать в боксерских поединках с тысячами уникальных роботов и стать самым настоящим королем арены и неоспоримым чемпионом.

Основные возможности Real Steel Boxing Champions:

  • Постройте своего уникального чемпиона с помощью более 1500 колоссальных деталей 32 эксклюзивных роботов.
  • Кастомизация своего персонажа.
  • Выбор собственной стратегии ведения боя, включающей комбинации из разрушительных атак, критических и сокрушающих ударов и пр.
  • Возможность стать владельцем целой плеяды легенд Real Steel, среди которых Атом, Зевс, Нойзи Бой, Мидас и Метро и т.д.
  • Tурнир с 25 боями, среди которых непоборимые боссы.
  • 30 разнообразных состязаний.
  • Возможность оттачивать свои навыки в свободном спарринге.
Real Steel Boxing Champions
Real Steel Boxing Champions
Real Steel Boxing Champions
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Real Steel Boxing Champions

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