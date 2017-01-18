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SHADOWGUN: DeadZone для Android

SHADOWGUN: DeadZone 2.7.0 для Android

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Описание SHADOWGUN: DeadZone 2.7.0 для AndroidОписание   Скачать SHADOWGUN: DeadZone 2.7.0 для AndroidСКАЧАТЬ (35,17 Мб) Скриншоты SHADOWGUN: DeadZone 2.7.0 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика SHADOWGUN: DeadZone 2.7.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о SHADOWGUN: DeadZone 2.7.0 для AndroidОтзывы (2)  Видеоролик к программе SHADOWGUN: DeadZone 2.7.0 для AndroidВидеоролик  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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SHADOWGUN: DeadZone – захватывающий онлайн-шутер в лучших традициях Unreal Tournament и Quake.

Вам предстоит испытать себя в двух игровых режимах - бой насмерть или захват района. В приложении присутствуют различное вооружение, большой выбор предметов (аптечки, гранаты, мины и т.д.) различные локации и огромное количество игроков со всего мира. Вас ожидают увлекательные многопользовательские битвы, которые не часто встретишь на мобильных устройствах. Потрясающая графика по качеству может сравниться с консолями или персональным компьютером.

Что нового в SHADOWGUN: DeadZone 2.7.0 для Android?
  • Противомошенническая полиция: некоторые игроки смогут сообщать о мошенниках.
  • Улучшения в списке друзей и его функциях.
  • Добавлен параметр "Только соседние серверы". Подбор игроков только в локальных серверах, что позволяет уменьшать задержку.
  • Отлажены комплекты боеприпасов и медкомплекты. Срок их действия значительно уменьшен.
  • Отлажены ракетные установки и снайперские винтовки. Их нельзя перезаряжать комплектами боеприпасов.
  • Улучшено восприятие шрифтов во всех азиатских языках.
Скриншоты SHADOWGUN: DeadZone:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 421
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D

Отзывы о программе SHADOWGUN: DeadZone

Сергей про SHADOWGUN: DeadZone 2.0.2 для Android [12-01-2014]

кеш не качает.не найден ервер
1 | 1 | Ответить

азамат про SHADOWGUN: DeadZone 2.0.2 для Android [21-12-2013]

отличный игра
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