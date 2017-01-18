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5 SHADOWGUN: DeadZone – захватывающий онлайн-шутер в лучших традициях Unreal Tournament и Quake. Вам предстоит испытать себя в двух игровых режимах - бой насмерть или захват района. В приложении присутствуют различное вооружение, большой выбор предметов (аптечки, гранаты, мины и т.д.) различные локации и огромное количество игроков со всего мира. Вас ожидают увлекательные многопользовательские битвы, которые не часто встретишь на мобильных устройствах. Потрясающая графика по качеству может сравниться с консолями или персональным компьютером. Что нового в SHADOWGUN: DeadZone 2.7.0 для Android?

Противомошенническая полиция: некоторые игроки смогут сообщать о мошенниках.

Улучшения в списке друзей и его функциях.

Добавлен параметр "Только соседние серверы". Подбор игроков только в локальных серверах, что позволяет уменьшать задержку.

Отлажены комплекты боеприпасов и медкомплекты. Срок их действия значительно уменьшен.

Отлажены ракетные установки и снайперские винтовки. Их нельзя перезаряжать комплектами боеприпасов.

Улучшено восприятие шрифтов во всех азиатских языках.