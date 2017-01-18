SHADOWGUN: DeadZone – захватывающий онлайн-шутер в лучших традициях Unreal Tournament и Quake.
Вам предстоит испытать себя в двух игровых режимах - бой насмерть или захват района. В приложении присутствуют различное вооружение, большой выбор предметов (аптечки, гранаты, мины и т.д.) различные локации и огромное количество игроков со всего мира. Вас ожидают увлекательные многопользовательские битвы, которые не часто встретишь на мобильных устройствах. Потрясающая графика по качеству может сравниться с консолями или персональным компьютером.