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Prey Day: Survival для Android

Prey Day: Survival 1.76 для Android

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Описание Prey Day: Survival 1.76 для AndroidОписание   Скачать Prey Day: Survival 1.76 для AndroidСКАЧАТЬ (87,05 Мб) Скриншоты Prey Day: Survival 1.76 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Prey Day: Survival 1.76 для AndroidСтатистика   Отзывы о Prey Day: Survival 1.76 для AndroidОтзывы (0)  
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Prey Day: Survival - бесплатная MMORPG в жанре зомби выживания, сочетающая в себе элементы стратегии и шутера. У игрока одна единственная цель - выжить в мире полном зомби, мутантов и ходячих мертвецов. Исследуйте городские локации, убивайте зомби, ищите лагеря других выживших, стройте собственное убежище из найденных материалов.

Объединяйтесь с другими игроками, чтобы дать отпор зомби и бандитам - другим игрокам, затаившимися на улицах в предвкушении лёгкой наживы. Соберите дружную команду друзей и соратников, чтобы вместе отправиться в самые опасные районы Города.

Основные возможности:

  • Огромный онлайн мир.
  • Возможность объединяться с другими игроками в кланы, открывая доступ к клановым локациям, где вас ждёт редкая добыча и новые возможности.
  • Возможность собирать новое оружие и экипировку из самого разного хлама, встретившегося на вашем пути.
  • Возможность выполнять разнообразные квесты или самостоятельно исследовать город.
Prey Day: Survival
Prey Day: Survival
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Prey Day: Survival

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