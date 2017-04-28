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Hungry Shark Evolution для Android

Hungry Shark Evolution 4.8.0 для Android

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Описание Hungry Shark Evolution 4.8.0 для AndroidОписание   Скачать Hungry Shark Evolution 4.8.0 для AndroidСКАЧАТЬ (93,29 Мб) Скриншоты Hungry Shark Evolution 4.8.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Hungry Shark Evolution 4.8.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hungry Shark Evolution 4.8.0 для AndroidОтзывы (3)  
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4.47 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.47 из 5
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Hungry Shark Evolution - продолжение игры про маленькую акулу, которая со временем может вырости до 10-тонного гиганта, поедающего все на своем пути. Разнообразие в игру большое количество миссий, возможность найти клад, а также совершать "комбо", съедая несколько жертв одновременно.

Особенности игры:

  • Более 20 уникальных акул.
  • Красочная 3D-графика и реалистичные звуки океана.
  • Попробуйте на вкус обитателей морских глубин.
  • Используйте аксессуары, что бы ваша акула стала еще опасней.
  • Соберите коллекцию затонувших объектов.
  • Выполните разнообразные миссии.
  • Управляйте акулой тапами по экрану или наклоняя устройство. 
Что нового в Hungry Shark Evolution 4.8.0 для Android?
  • Исправления ошибок.
  • Новые обновления уже скоро.
Скриншоты Hungry Shark Evolution:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Португальский
Закачек (сегодня/всего)0 / 9 042
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Hungry Shark Evolution

Nataliya про Hungry Shark Evolution 2.2.3 для Android [24-12-2013]

1) устанавливаете apk
2) загружаем кеш из интернета
3) распаковываем его, и при помощи ES проводника копируем папку с кешом(com.fgol.HungrySharkEvolution) в sdcard/Android/obb(если у вас нет такой папки, можно ее просто создать)
4) запускаем игру
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Юрас про Hungry Shark Evolution 1.8.1 для Android [07-10-2013]

И так во многих играх что касается кэша,не находит,кто знает подскажите пожалуйста.
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ЛИС про Hungry Shark Evolution 1.8.1 для Android [16-08-2013]

не находит ресурсы которые пытается качать при загрузке игры(((
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