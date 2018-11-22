Start Menu X для Windows

Start Menu X 6.3

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Start Menu X 6.3Описание   Скачать Start Menu X 6.3СКАЧАТЬ (6,96 Мб) Скриншоты Start Menu X 6.3Скриншоты (5)   Статистика Start Menu X 6.3Статистика   Отзывы о Start Menu X 6.3Отзывы (3)  
Оцените программу!
4.44 из 5, всего оценок - 36
  • Рейтинг программы - 4.44 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Start Menu X (Старт Меню Х) - удобный и функциональный инструмент, с помощью которого можно быстро и легко изменять системное меню в операционных системах Windows XP/Vista/7/8/10, а также позволяющее менять кнопку "Пуск".

Программа дает возможность изменять структуру меню, его масштаб (растягивая меню Пуск и придавая ему любой размер), добавлять закладки, объединять программы в виртуальные группы по их назначению для быстрого их открытия. Кроме того можно менять визуальное оформление в зависимости от личных предпочтений. Поддерживается управление при помощи настраиваемых "горячих" клавиш.

Скриншоты Start Menu X:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 16 389
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУкрашательства - Обои, темы, оболочки
ТОП-сегодня раздела "Украшательства"
 

8GadgetPack 27.0

8GadgetPack - инструмент для установки и использования набора гаджетов для операционных систем Windows 8, 8.1 и 10

Winstep Nexus 18.10

Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и открытия документов (файлов, папок) в стиле панели аналогичного

Новогодняя елочка 2.1

Новогодняя елочка - программа для украшения рабочего стола нарядной новогодней елочкой

Start Menu 10 6.1

Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и

Start Menu X 6.2

Start Menu X (Старт Меню Х) - удобный и функциональный инструмент, с помощью которого можно быстро и легко изменять системное меню в операционных системах Windows

Часы и календарь для рабочего стола 1.07

Часы и календарь для рабочего стола - украшательство в виде отображения часов и календаря на Вашем рабочем столе. Программа содержит ряд визуальных форм показа часов

скачать Adguard

Отзывы о программе Start Menu X

Александр про Start Menu X 5.87 [17-10-2016]

душевно даже не ожидал
1 | 1 | Ответить

трухин про Start Menu X 5.29 [22-12-2014]

хорошая
1 | 1 | Ответить

specialist.po.etike про Start Menu X 5.121 [06-04-2014]

Просто, но со вкусом! Хорошая штука, лучше чем стандартная.
1 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 