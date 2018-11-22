8GadgetPack 27.0
8GadgetPack - инструмент для установки и использования набора гаджетов для операционных систем Windows 8, 8.1 и 10
Winstep Nexus 18.10
Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и открытия документов (файлов, папок) в стиле панели аналогичного
Новогодняя елочка 2.1
Новогодняя елочка - программа для украшения рабочего стола нарядной новогодней елочкой
Start Menu 10 6.1
Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и
Start Menu X 6.2
Start Menu X (Старт Меню Х) - удобный и функциональный инструмент, с помощью которого можно быстро и легко изменять системное меню в операционных системах Windows
Часы и календарь для рабочего стола 1.07
Часы и календарь для рабочего стола - украшательство в виде отображения часов и календаря на Вашем рабочем столе. Программа содержит ряд визуальных форм показа часов