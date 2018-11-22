Start Menu X (Старт Меню Х) - удобный и функциональный инструмент, с помощью которого можно быстро и легко изменять системное меню в операционных системах Windows XP/Vista/7/8/10, а также позволяющее менять кнопку "Пуск".

Программа дает возможность изменять структуру меню, его масштаб (растягивая меню Пуск и придавая ему любой размер), добавлять закладки, объединять программы в виртуальные группы по их назначению для быстрого их открытия. Кроме того можно менять визуальное оформление в зависимости от личных предпочтений. Поддерживается управление при помощи настраиваемых "горячих" клавиш.