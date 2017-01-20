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PC Win Booster 9.6.5.703
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PC Win Booster - приложение для оптимизации компьютеров под управлением Windows, позволяющее пользователю сохранять систему чистой, стабильной и быстрой.
Программа позволяет проводить следующие операции:
- удалять информацию, которая больше не используется, осталась после неполной деинсталляции или неправильного удаления программ, или служит для активации вредоносного ПО.
- возвращать к прежнему состоянию изменения, сделанные в системном реестре, если это необходимо.
- избавляться от ненужных временных файлов, созданных разными приложениями или операционной системой.
- удалять временные данные браузера (кэш).
- удалять ярлыки, которые ссылаются на неправильное расположение.
- сразу же очищать корзину.
- корректно деинсталлировать поврежденные приложения.
- быстро выполнять резервное копирование как реестра, так и системы.
- восстанавливать системные файлы и реестр Windows в начальное состояние (до момента выполнения чистки).
- планировать, какие категории, когда и как часто следует сканировать и исправлять.
- удалять неиспользуемые пустые папки.
- проводить дефрагментацию жестких дисков.
- удалять дубликаты файлов.
- исправлять критические ошибки и уязвимости.
- оптимизировать компьютер.
- оптимизировать процессы Windows.
- выполнять поиск вредоносных объектов в автозагрузке.
Программа обладает простым и понятным интерфейсом, позволяя поддерживать ПК в оптимальном состоянии даже неопытным пользователям.
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|Что нового в PC Win Booster 9.6.5.703?
|Скриншоты PC Win Booster:
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