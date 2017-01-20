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PC Win Booster для Windows

PC Win Booster 9.6.5.703

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Описание PC Win Booster 9.6.5.703Описание   Скачать PC Win Booster 9.6.5.703СКАЧАТЬ (34,89 Мб) Скриншоты PC Win Booster 9.6.5.703Скриншоты (6)   Статистика PC Win Booster 9.6.5.703Статистика   Отзывы о PC Win Booster 9.6.5.703Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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PC Win Booster - приложение для оптимизации компьютеров под управлением Windows, позволяющее пользователю сохранять систему чистой, стабильной и быстрой.

Программа позволяет проводить следующие операции:

  • удалять информацию, которая больше не используется, осталась после неполной деинсталляции или неправильного удаления программ, или служит для активации вредоносного ПО.
  • возвращать к прежнему состоянию изменения, сделанные в системном реестре, если это необходимо.
  • избавляться от ненужных временных файлов, созданных разными приложениями или операционной системой.
  • удалять временные данные браузера (кэш).
  • удалять ярлыки, которые ссылаются на неправильное расположение.
  • сразу же очищать корзину.
  • корректно деинсталлировать поврежденные приложения.
  • быстро выполнять резервное копирование как реестра, так и системы.
  • восстанавливать системные файлы и реестр Windows в начальное состояние (до момента выполнения чистки).
  • планировать, какие категории, когда и как часто следует сканировать и исправлять.
  • удалять неиспользуемые пустые папки.
  • проводить дефрагментацию жестких дисков.
  • удалять дубликаты файлов.
  • исправлять критические ошибки и уязвимости.
  • оптимизировать компьютер.
  • оптимизировать процессы Windows.
  • выполнять поиск вредоносных объектов в автозагрузке.

Программа обладает простым и понятным интерфейсом, позволяя поддерживать ПК в оптимальном состоянии даже неопытным пользователям.

Что нового в PC Win Booster 9.6.5.703?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты PC Win Booster:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 833
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация

Отзывы о программе PC Win Booster

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Отзывов о программе PC Win Booster 9.6.5.703 пока нет, можете добавить...

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