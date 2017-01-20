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PC Win Booster 9.6.5.703 Описание СКАЧАТЬ ( 34,89 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

4.00 из 5, всего оценок - 9 Рейтинг программы - 4.00 из 5

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5 PC Win Booster - приложение для оптимизации компьютеров под управлением Windows, позволяющее пользователю сохранять систему чистой, стабильной и быстрой. Программа позволяет проводить следующие операции: удалять информацию, которая больше не используется, осталась после неполной деинсталляции или неправильного удаления программ, или служит для активации вредоносного ПО.

возвращать к прежнему состоянию изменения, сделанные в системном реестре, если это необходимо.

избавляться от ненужных временных файлов, созданных разными приложениями или операционной системой.

удалять временные данные браузера (кэш).

удалять ярлыки, которые ссылаются на неправильное расположение.

сразу же очищать корзину.

корректно деинсталлировать поврежденные приложения.

быстро выполнять резервное копирование как реестра, так и системы.

восстанавливать системные файлы и реестр Windows в начальное состояние (до момента выполнения чистки).

планировать, какие категории, когда и как часто следует сканировать и исправлять.

удалять неиспользуемые пустые папки.

проводить дефрагментацию жестких дисков.

удалять дубликаты файлов.

исправлять критические ошибки и уязвимости.

оптимизировать компьютер.

оптимизировать процессы Windows.

выполнять поиск вредоносных объектов в автозагрузке. Программа обладает простым и понятным интерфейсом, позволяя поддерживать ПК в оптимальном состоянии даже неопытным пользователям. PC Win Booster Free Что нового в PC Win Booster 9.6.5.703?

Исправлены ошибки Скриншоты PC Win Booster: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95 Ограничение в работе программы функциональные ограничения Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 2 / 4 833 Разработчик Soft4Boost Последнее обновление 20.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Настройка, оптимизация Отзывы о программе PC Win Booster Admin Отзывов о программе PC Win Booster 9.6.5.703 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости