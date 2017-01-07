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Subway Surfers для Android

Subway Surfers 1.65.0 для Android

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Описание Subway Surfers 1.65.0 для AndroidОписание   Скачать Subway Surfers 1.65.0 для AndroidСКАЧАТЬ (61,69 Мб) Скриншоты Subway Surfers 1.65.0 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Subway Surfers 1.65.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Subway Surfers 1.65.0 для AndroidОтзывы (4)  Видеоролик к программе Subway Surfers 1.65.0 для AndroidВидеоролик  
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4.50 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Subway Surfers – команда отчаянных серферов Джейку, Трики и Фреш обожает граффити в метро и не сильно любит инспектора с его злобным псом.

Увлекательный серфинг на ховербордах проведет вас по самым красочным метро в мире, но осмотр достопримечательностей постоянно будут прерывать появляющиеся на пути поезда, шлагбаумы и другие препятствия. Собирайте по пути монеты, полезные предметы и используйте реактивный ранец, приводимый в действие краской. Героям можно покупать новые доски, одежду и вспомогательные предметы. Увлекательный геймплей, красочная графика, экзотические места – все это вы найдете в данном «раннере». 

Что нового в Subway Surfers 1.65.0 для Android?
  • Следуйте за Subway Surfers в World Tour в идеалистический Амстердам.
  • Исследуйте уютные городские каналы и катайтесь по полям красочных тюльпанов.
  • Добавьте в вашу команду яркую блоггершу Jolien и откройте костюм Florist Outfit.
  • Катайтесь по метро на ховерборде Pedal с педалями.
  • Находите очаровательные ветряные мельницы в Weekly Hunts, чтобы заработать классные призы.
Скриншоты Subway Surfers:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 15 479
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D

Отзывы о программе Subway Surfers

карина про Subway Surfers 1.32.0 для Android [01-01-2015]

игра супер клевая советую скачать
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артем про Subway Surfers 1.18.0 для Android [07-02-2014]

игра клевая. все работает.
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redgi про Subway Surfers 1.15.0 для Android [21-11-2013]

Скорей бы 1.16.0 у вас появилась:)
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макс про Subway Surfers 1.13.0 для Android [26-08-2013]

моего источника нет((( не могу скачать.
.
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