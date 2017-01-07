Subway Surfers – команда отчаянных серферов Джейку, Трики и Фреш обожает граффити в метро и не сильно любит инспектора с его злобным псом.

Увлекательный серфинг на ховербордах проведет вас по самым красочным метро в мире, но осмотр достопримечательностей постоянно будут прерывать появляющиеся на пути поезда, шлагбаумы и другие препятствия. Собирайте по пути монеты, полезные предметы и используйте реактивный ранец, приводимый в действие краской. Героям можно покупать новые доски, одежду и вспомогательные предметы. Увлекательный геймплей, красочная графика, экзотические места – все это вы найдете в данном «раннере».