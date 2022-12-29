Stickman Archer Онлайн - мультиплеерная забавная игра про лучников с потрясающей графикой и реалистичной анимацией персонажей, в которой вам придется сражаться с игроками со всего мира по сети в режиме реального времени.

Чтобы стать лучшим в дуэли лучников, необходимо не только выстроить свою стратегию игры и улучшать тактику, но и не забывать про снаряжение. Улучшайте свой лук, стрелы, колчан, щит, открывайте новые бонусные стрелы, а вместе с ними новые возможности и эффекты. Также присутствует возможность кастомизируйте своего персонажа - доступно множество шапок, масок, причесок, бород, анимаций.

Пройдите путь от самых маленьких и простых турнирных арен, до самых больших и сложных. Каждая арена отличаться уникальной графикой, бонусами и препятствиями.

Особенности игры Stickman Archer Онлайн: