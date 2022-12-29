Программы для Android » Игры » Экшен и 3D » Stickman Archer Онлайн 1.7.5

Stickman Archer Онлайн для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 277 | Статистика
Размер:180,03 Мб
Stickman Archer Онлайн скриншот № 2
Stickman Archer Онлайн скриншот № 3
Stickman Archer Онлайн скриншот № 4

Stickman Archer Онлайн - мультиплеерная забавная игра про лучников с потрясающей графикой и реалистичной анимацией персонажей, в которой вам придется сражаться с игроками со всего мира по сети в режиме реального времени.

Чтобы стать лучшим в дуэли лучников, необходимо не только выстроить свою стратегию игры и улучшать тактику, но и не забывать про снаряжение. Улучшайте свой лук, стрелы, колчан, щит, открывайте новые бонусные стрелы, а вместе с ними новые возможности и эффекты. Также присутствует возможность кастомизируйте своего персонажа - доступно множество шапок, масок, причесок, бород, анимаций.

Пройдите путь от самых маленьких и простых турнирных арен, до самых больших и сложных. Каждая арена отличаться уникальной графикой, бонусами и препятствиями.

Особенности игры Stickman Archer Онлайн:

  • Сражайтесь с игроками со всего мира через интернет.
  • Участвуйте в боях на эпических аренах, открывайте новые и получайте награды.
  • Выигрывайте бои против других игроков и улучшайте свои способности. Разблокируйте улучшения для лука, стрел, колчана, щита, персонажа.
  • Открывайте новые бонусные стрелы, а вместе с ними новые возможности и эффекты.
  • Кастомизируйте своего персонажа стикмена. Открывайте новые шапки, маски, очки, прически, бороды, анимации. Используйте наклейки, чтобы украсить флаг героя.
  • Простое интуитивное управление и захватывающий игровой процесс.
  • В игре большое обилие юмора и смешных нестандартных игровых моментов.
  • Красивая оригинальная графика и эффектами высокого уровня.
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Отзывы о программе Stickman Archer Онлайн

Андрей про Stickman Archer Онлайн 1.1.8 [05-11-2022]

Кособокая,глючит..несбалансированная игра. У Барил все игры с непонятной логикой...
Играл долго.. Накопил плюшек, ресурсов.. затем это рукожопое чудо перестало запускаться..
Получил ответ от Барил: перезагрузка..И вот теперь все можно начинать сначала. Расцениваю , это как д версия от Барил..
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