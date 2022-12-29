Stickman Archer Онлайн для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|BYRIL
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 277 | Статистика
|Размер:
|180,03 Мб
Stickman Archer Онлайн - мультиплеерная забавная игра про лучников с потрясающей графикой и реалистичной анимацией персонажей, в которой вам придется сражаться с игроками со всего мира по сети в режиме реального времени.
Чтобы стать лучшим в дуэли лучников, необходимо не только выстроить свою стратегию игры и улучшать тактику, но и не забывать про снаряжение. Улучшайте свой лук, стрелы, колчан, щит, открывайте новые бонусные стрелы, а вместе с ними новые возможности и эффекты. Также присутствует возможность кастомизируйте своего персонажа - доступно множество шапок, масок, причесок, бород, анимаций.
Пройдите путь от самых маленьких и простых турнирных арен, до самых больших и сложных. Каждая арена отличаться уникальной графикой, бонусами и препятствиями.
Особенности игры Stickman Archer Онлайн:
- Сражайтесь с игроками со всего мира через интернет.
- Участвуйте в боях на эпических аренах, открывайте новые и получайте награды.
- Выигрывайте бои против других игроков и улучшайте свои способности. Разблокируйте улучшения для лука, стрел, колчана, щита, персонажа.
- Открывайте новые бонусные стрелы, а вместе с ними новые возможности и эффекты.
- Кастомизируйте своего персонажа стикмена. Открывайте новые шапки, маски, очки, прически, бороды, анимации. Используйте наклейки, чтобы украсить флаг героя.
- Простое интуитивное управление и захватывающий игровой процесс.
- В игре большое обилие юмора и смешных нестандартных игровых моментов.
- Красивая оригинальная графика и эффектами высокого уровня.
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Отзывы о программе Stickman Archer Онлайн
Андрей про Stickman Archer Онлайн 1.1.8 [05-11-2022]
Кособокая,глючит..несбалансированная игра. У Барил все игры с непонятной логикой...
Играл долго.. Накопил плюшек, ресурсов.. затем это рукожопое чудо перестало запускаться..
Получил ответ от Барил: перезагрузка..И вот теперь все можно начинать сначала. Расцениваю , это как д версия от Барил..
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