Modern Warships - реалистичная игра на тему морских баталий, предлагающая множество реальных военных кораблей разных стран мира, управляя которыми необходимо потопить всех врагов и завоевать победу.

Непрерывно повышай свои навыки, усиливай или подбирай вооружение своего корабля. Сражайся вместе с игроками со всего мира, проверь себя на прочность морской водой и боями PvP в реальном времени. Стреляй по врагу ракетами, торпедами, используй морскую палубную авиацию и вертолеты поддержки. Почувствуй себя командиром военных кораблей современности.

Основные возможности Modern Warships: