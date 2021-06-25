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Modern Warships для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.45.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:70,51 Мб
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Modern Warships - реалистичная игра на тему морских баталий, предлагающая множество реальных военных кораблей разных стран мира, управляя которыми необходимо потопить всех врагов и завоевать победу.

Непрерывно повышай свои навыки, усиливай или подбирай вооружение своего корабля. Сражайся вместе с игроками со всего мира, проверь себя на прочность морской водой и боями PvP в реальном времени. Стреляй по врагу ракетами, торпедами, используй морскую палубную авиацию и вертолеты поддержки. Почувствуй себя командиром военных кораблей современности.

Основные возможности Modern Warships:

  • PvP морские бои высшего класса – команды из игроков со всего мира на боевых кораблях со всего мира.
  • Сражайся онлайн PvP и прокачивай реальные военные корабли. Все корабли выполнены по чертежам действующих кораблей разных флотов мира с соблюдением их боевых характеристик.
  • Выбирай военный корабль, наиболее подходящий под твой стиль PvP сражения, например тяжелый авианосец или самый большой атомный ракетный крейсер.
  • Используй все оружие боевого корабля - торпеды, ракеты, пулеметы, бомбометы и новейшую технику, чтобы выполнять боевые задачи морского флота.
  • Улучшайте боевые характеристики боевых кораблей, техники и оружия.
  • Используй способности кораблей для тактического преимущества.
  • Модернизация кораблей и вооружения имеет важную роль в достижении победы в морских сражениях.
  • Побеждает флот, уничтоживший вражеский. В союзе с командой, не позволяй врагу выиграть морской бой.
  • Все бои создаются автоматически. PvP команды будут подобраны и ты сможешь быстро начать играть.
  • Интуитивное управление и помощь при стрельбе.
  • Еженедельные турниры.
  • Самая современная графика, спецэффекты, прекрасные арены для морских боев и незаменимый военный дух морских сражений.
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