Album Player - аудиоплеер для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Воспроизводятся звуковые файлы форматов WAV, FLAC, APE, WavPack, ALAC, AIFF, TAK, MP3, MP4, OGG, MPC, Audio-CD, SACD, DVD-A. При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
В программе для ряда режимов реализован прямой вывод звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука. Поддерживаются режимы вывода WaveOut, ASIO, Kernel Streaming, exclusive WASAPI.
мне этот плеер нравится тем, что почти не потребляет ресурсы процессора, и звук натуральный | | Ответить
Илья про Album Player 2.103 [08-05-2015]
Ничем не обработаный обалденно качественный натуральный звук ! Но ! Не забывайте ставить "Режим вывода" в настройках на драйвер вашей звуковой карты ! А то вы не услышите чего ожидаете ^-^ 4 | 1 | Ответить
Александр про Album Player 2.100 [25-08-2014]
для форматов flac,wav и подобных плеер № 1 | | Ответить
Геннадий про Album Player 2.100 [30-07-2014]
Плейер хорош,движок обалденный, но убивают две вещи - не добавить в рабочее окно один трек(тянет весь список, который мне на фиг не нужен) и заморочь с горячими кнопками. Если эти два момента исправить(хотя-бы опционально), то все остальные плейеры(включая foobar) можно будет просто выкинуть!!! | | Ответить
Александр в ответ Геннадий про Album Player 2.103 [14-05-2015]
Слушаю плеер с версии 2.8 Мне пофиг на простецкий интерфейс. Я его слушаю а не смотрю))
Бывает неудобно,что грузит только альбомами,но на то он И Альбом Плеер. Звук меня радует поддержка многих форматов тоже. | | Ответить
Виктор про Album Player 2.99 [01-02-2014]
Про звук наслышаны уже.А чё страшный-то такой?И ничем он не лучше фубара по звуку. | | Ответить