Album Player для Windows

Album Player 2.110

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Описание Album Player 2.110Описание   Скачать Album Player 2.110СКАЧАТЬ (4,5 Мб) Скриншоты Album Player 2.110Скриншоты (4)   Статистика Album Player 2.110Статистика   Отзывы о Album Player 2.110Отзывы (9)  
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4.01 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.01 из 5
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Album Player - аудиоплеер для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Воспроизводятся звуковые файлы форматов WAV, FLAC, APE, WavPack, ALAC, AIFF, TAK, MP3, MP4, OGG, MPC, Audio-CD, SACD, DVD-A. При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.

В программе для ряда режимов реализован прямой вывод звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука. Поддерживаются режимы вывода WaveOut, ASIO, Kernel Streaming, exclusive WASAPI.

Скриншоты Album Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 4 998
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры

Отзывы о программе Album Player

Robot про Album Player 2.106 [26-07-2016]

мне этот плеер нравится тем, что почти не потребляет ресурсы процессора, и звук натуральный
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Илья про Album Player 2.103 [08-05-2015]

Ничем не обработаный обалденно качественный натуральный звук ! Но ! Не забывайте ставить "Режим вывода" в настройках на драйвер вашей звуковой карты ! А то вы не услышите чего ожидаете ^-^
4 | 1 | Ответить

Александр про Album Player 2.100 [25-08-2014]

для форматов flac,wav и подобных плеер № 1
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Геннадий про Album Player 2.100 [30-07-2014]

Плейер хорош,движок обалденный, но убивают две вещи - не добавить в рабочее окно один трек(тянет весь список, который мне на фиг не нужен) и заморочь с горячими кнопками. Если эти два момента исправить(хотя-бы опционально), то все остальные плейеры(включая foobar) можно будет просто выкинуть!!!
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Александр в ответ Геннадий про Album Player 2.103 [14-05-2015]

Слушаю плеер с версии 2.8 Мне пофиг на простецкий интерфейс. Я его слушаю а не смотрю))
Бывает неудобно,что грузит только альбомами,но на то он И Альбом Плеер. Звук меня радует поддержка многих форматов тоже.
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Виктор про Album Player 2.99 [01-02-2014]

Про звук наслышаны уже.А чё страшный-то такой?И ничем он не лучше фубара по звуку.
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